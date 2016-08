Le pusieron una pistola en la cabeza a un nene







Ocurrió durante un robo a una verdulería de 60 y 150. Actuaron dos motochorros, que huyeron con el dinero

Para cometer el robo, no dudaron en apuntarle a un nene de tres años en la cabeza: el violento ilícito se produjo durante la tarde de ayer en una verdulería de Los Hornos y los dos motochorros que actuaron lograron darse a la fuga, informaron fuentes policiales.

La dueña del comercio, emplazado en 60 y 150, le contó a Trama Urbana que el hecho tuvo lugar a las 15, cuando los delincuentes se aproximaron en un rodado. Uno de ellos, “con campera gris”, según la propietaria, ingresó y amenazó a la empleada que allí se encontraba y le pidió el dinero de la recaudación. Durmiendo a pocos centímetros se encontraba el menor, a quien el maleante destapó, le puso la pistola en la cabeza y dijo: “Dame toda la plata o lo mato”.

La propietaria contó: “Yo estaba en el fondo, escuché lo que pasaba y escapé por otra puerta. Él me oyó, salió a ver a dónde iba y después regresó al local”. Además explicó que “como la caja estaba con la llave, (el delincuente) decidió llevársela y se fue, después de revisar los bolsillos” de la trabajadora. “Su cómplice lo estaba esperando en la esquina, lo vino a buscar con la moto y escaparon”.

La mujer dijo que “es la primera vez que nos asaltan, pero estamos hace poco”, y aseguró que los malvivientes “eran mayores de edad y a uno de ellos lo conocemos”.

Para finalizar, narró que le pidió ayuda a una vecina y poco después se hicieron presentes los agentes del Comando de Patrullas La Plata y de la comisaría Tercera. Pese a que fueron detrás de los autores del hecho, no pudieron dar con ellos y ahora analizan las cámaras de seguridad para poder identificarlos.

Los vecinos de Los Hornos estallaron ante el nuevo episodio de inseguridad

Los vecinos de la comerciante brutalmente asaltada por los dos motochorros durante la tarde de ayer en Los Hornos se mostraron visiblemente molestos por la falta de seguridad y la reiteración de robos en el barrio, al extremo de denunciar que los maleantes actúan en connivencia con la Policía.

Ante este medio, una de ellas, que vive en 60 y 149, dijo que “los comercios y peatones sufren robos desde las 9 de la mañana. El otro día, cuando iba para mi casa, vi a un chiquito al que le apuntaron con un arma en la cabeza a la una de la tarde, frente al policía que presta servicios en el supermercado de origen chino de 60 entre 153 y 154. Yo le hice señas al agente para que interviniera, pero no hizo nada y dejó que los ladrones le sacaran las pertenencias al nene y se dieran a la fuga. Fue una vergüenza lo que pasó”.

Además, detalló indignada que “desde hace al menos tres meses somos blanco de la delincuencia. No tenemos luminarias en calle 60, y eso empeora la situación. Yo, personalmente, he visto patrulleros que ya a las 22 apagan las luces y las balizas y se van. No nos protegen. Denuncié eso en la comisaría Tercera, pero allí se excusaron diciendo que esos móviles no eran suyos. Me pregunto: ¿si no son de ellos, de quiénes son”.

La señora no fue la única que se quejó de la situación que se vive en Los Hornos. Otros frentistas fueron por el mismo camino, mientras que varios lugareños se comunicaron con esta redacción para señalar que en el barrio “la zona está libera­da”, ya que “se producen ilícitos en cualquier horario, y nunca se logra dar con los responsables. En todos los casos, los delincuentes logran escapar”, señalaron.

Exactamente lo mismo ocurrió ayer con los responsables del ilícito consumado contra la verdulería del mismo barrio. “Cuando nos reunimos con las autoridades, prometen más patrullaje, pero nunca cumplen”, finalizó un vecino, indignado.