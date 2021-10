Le quemó la moto a una repartidora porque no pudo robar y lo molieron a golpes

Un momento de violencia y furia se vivió en la madrugada de ayer, cuando un grupo de repartidores, indignados por un hecho de inseguridad, molieron a golpes a un delincuente que quiso robar un celular y después prendió fuego una moto de otra delivery.

Según indicaron testigos del hecho, todo sucedió frente al McDonald’s de Camino Centenario y 504, donde había varios de estos trabajadores con sus vehículos estacionados afuera. En ese momento, un individuo se acercó hasta donde estaban e intentó arrebatarle el celular a uno de ellos.

No obstante, el damnificado se defendió a golpes y logró poner en fuga al malviviente después de tirarle un cascote, pero lejos estaba todo de terminar. “Se puso como loco”, dijo uno de los presentes refiriéndose al hampón, quien en lugar de darse a la fuga se cruzó de calle y, entre gritos e insultos, le cortó la manguera del combustible a otro rodado que estaba en la vereda de enfrente y lo prendió fuego.

Si bien el malhechor salió corriendo, indignados por lo sucedido todos los repartidores que estaban allí salieron tras él, dándole alcance en la zona de 10 y 505. Una vez acorralado, le dieron una golpiza y lo mantuvieron reducido hasta que llegó la Policía, tras lo cual el sujeto quedó detenido y fue trasladado hasta un hospital a causa de sus heridas.

“Yo como repartidor estoy cansado de esto, que estas ratas inmundas nos quieran robar nuestras herramientas de trabajo, sea la moto, plata o celulares”, aseguró furioso uno de los damnificados.

Lo más sorprendente de lo sucedido no fue ni el intento de robo, ni que quemaran la motocicleta, sino que los propios uniformados que fueron hasta el lugar terminaron amenazando a los trabajadores. “Lo que más bronca me dio es que los policías sacaron las escopetas y nos dijeron que si no nos íbamos de ahí nos iban disparar a nosotros”, agregó otro de los allí presentes.

Asimismo, otro de los delivery agregó de forma determinante: “Gonnet es zona liberada, la Policía nunca hace nada, se quedan en las esquinas tomando mate y boludeando con el teléfono”. Cabe mencionar que los repartidores vienen siendo un blanco habitual de los ladrones, una problemática que sigue sin tener solución y que ha despertado incontables quejas.