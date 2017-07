Le robaron 10.000 pesos a una jubilada en La Loma

Una jubilada de 68 años denunció que fue asaltada en las últimas horas por una mujer, que aparentemente actuó junto a un cómplice y la abordó a la salida de una entidad bancaria ubicada en La Loma, para escapar con 10.000 pesos.

Norma, la víctima, relató que acababa de abandonar el interior del Banco Nación emplazado en la esquina de diagonal 73 y 21 y caminó unos metros hasta la vidriera un local, frente a la cual se detuvo a ver un regalo para su nieto.

Fue entonces cuando apareció entonces una señora, quien dijo que se acababa de encontrar un celular. “A todo esto, también cruzó un par de veces un señor, que me fue mirando. Yo creo que ya me había marcado en el banco”, le contó la damnificada a Trama Urbana.

Agregó que mientras mantenía una breve charla con esta chica “sentí un tirón en la cartera, pero no me di cuenta que me había sacado la plata y puesto, en su lugar, varios diarios viejos”.

Cuando lo notó, inició una persecución y, en esa carrera, se lastimó una pierna. La ladrona “dobló en 20 y se unió con el otro señor, que estaba en un Chevrolet Corsa rojo”. Antes de que se diera a la fuga, explicó: “Me tiré arriba del auto y le dije que me iba a tener que matar. Entonces me desvanecí y ellos se fueron. Soy hipertensa y nadie me ayudó”.

Aseguró que en total le sacaron “los 10.000 pesos que había cobrado por la jubilación y por el medio aguinaldo”. “Era mi sustento y estoy muy dolida”, concluyó. Finalmente, ya en la comisaría Cuarta, escuchó “otras cuatro denuncias iguales, con el mismo modus operandi”.