Les dispararon en Gonnet para robarles: se salvaron de milagro

Una pareja fue abordada por dos motochorros en la puerta de su casa. Les sacaron anillos, cadenitas, una tablet y dinero

Gonnet, un barrio residencial por excelencia, se convirtió en el último tiempo en una de las zonas más calientes de la región. Allí ocurren a diario robos de todo tipo, entraderas, asaltos en la vía pública e ilícitos a comercios, perpetrados, por lo general, por motochorros.

Durante la tarde del miércoles, una pareja sufrió la inseguridad del lugar en carne propia, cuando fue sorprendida por dos ladrones a bordo de un rodado. “Fue cerca de las 17, en 23 entre 495 y 496”, le admitió a este diario un jefe de la fuerza. Añadió que las víctimas fueron un hombre de 42 años, llamado Cristian, y su mujer.

“Acababan de arribar a su domicilio en su camioneta. Cuando bajaron fueron interceptados en la puerta. Los amenazaron con armas de fuego y les exigieron las pertenencias”, continuó la fuente consultada. Los damnificados no se resistieron y entregaron todo lo que tenían: dinero, anillos, cadenitas, un reloj, una tablet y la billetera de la mujer. Con el botín asegurado, se dieron a la fuga.

En ese momento llegó la parte más traumática de la historia, ya que uno de los maleantes decidió ganar la huida efectuando al menos una detonación con su pistola. “Por suerte, la bala no le pegó a nadie. Es más, todavía no pudimos establecer dónde terminó”, contó el pesquisa, quien finalizó diciendo que las víctimas “no sufrieron herida alguna”.

En el lugar trabajó un equipo de la Policía Científica, pero no pudo hallar el proyectil.

Otro violento asalto

Por su parte, dos jóvenes también fueron asaltados por dos motochorros, a las 19 del miércoles, en 490 y 24. Uno de ellos contó: “Estaba caminando con mi hermana, yendo a la República de los Niños a pasear a la perra. Cuando íbamos por 489, pasaron dos chicos muy cerca en una moto, giraron, nos miraron y me di cuenta de que nos iban a robar. Corrimos y ella tiró el celular a una enredadera”.

Luego de eso, “la amenazaron de muerte para que les diera el teléfono y a mí me decían que me sacara la mochila, donde tenía mis pertenencias. No mostraron armas pero se tocaban la cintura, como si tuvieran una. Uno de ellos me dio una patada y tropecé a una zanja”, añadió la víctima.

Finalmente, los cacos huyeron con la mochila del muchacho, en cuyo interior tenía dinero, su celular, documentos y llaves. El joven contó que los malhechores se movilizaban en una Zanella chica de color negra, y calculó que los asaltantes no tendrían más de 18 años.