"Les entregamos todo e igual lo mataron", dijo la madre del quintero asesinado en Abasto

La conmoción continúa en la localidad de Abasto luego del trágico asalto ocurrido anoche en una vivienda ubicada en 515 y 202, donde un agricultor fue asesinado y otras dos personas resultaron heridas.

Al menos 6 malvivientes ingresaron armados a una quinta, donde ultimaron a un joven de 32 años, para luego alzarse con una suma de dinero cercana a los 60 mil pesos y, antes de escapar, golpear salvajemente al resto de los moradores.

La víctima fatal fue identificada como José Luis Báez, quien recibió un disparo en la cabeza, mientras que Eudal Cano Valdéz (18) fue alcanzado por una bala en su pierna derecha y Juan Eduardo Chirapane (31) sufrió una lesión en la cabeza, producto de un "culatazo".

"Estaba viendo televisión en la cama y sentí un ruido. Me acerqué y se presentaron estas personas con armas diciéndome tirate al piso y danos la plata. Le dije que no tenía y me golpearon la cabeza", relató a la Red 92 la madre del fallecido.

"Buscaban celulares y les entregamos todo el dinero, pero querían más e igual lo mataron", agregó la mujer. La policía continúa la búsqueda para dar con el paradero de los delincuentes.