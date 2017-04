“Les entregamos todo pero igual lo mataron”









Así lo expresó la madre de José Luis Báez, el agricultor de 32 años asesinado el pasado lunes en una quinta de Abasto. Según las pericias, el sujeto recibió dos disparos: uno en la axila y otro en la cabeza

Continúa la conmoción por el crimen de un agricultor en la localidad de Abasto el pasado lunes por la noche. Cabe recordar que el hecho se registró pasadas las 20.30, en un predio ubicado en calle 513 y 202. Según las fuentes, seis asaltantes arribaron al lugar en una camioneta Duster color gris con vidrios polarizados, portando armas de fuego. Una vez dentro de la finca, golpearon salvajemente a los presentes y los amenazaron exigiéndoles dinero en efectivo.

Según las primeras pericias realizadas por el personal policial, se pudo determinar que la única víctima fatal, de 32 años, recibió dos disparos que provocaron su deceso. En tanto, se confirmó que otras tres personas resultaron heridas, dos de ellas por culatazos de arma de fuego en la cabeza, y la restante con un impacto de plomo en la pierna.

Vecinos y familiares de los damnificados aún no pueden comprender la magnitud del trágico episodio y se mostraron profundamente dolidos por la saña con la que actuaron los delincuentes. La madre de José Luis Báez, el hombre fallecido, le comentó a Trama Urbana: “Estaba viendo el noticiero en mi cama, sentada. Y sentí un ruido afuera. Como estaban los chicos viendo la televisión pensé que estaban jugando. Ahí fue cuando me asomé desde la puerta de la pieza y vi a los tipos armados”.

La situación se puso aún más tensa cuando los implicados comenzaron a atacar a la mujer y a su familia: “Me apuntaron con un revólver y me dijeron que me tirara al piso. Me pedían plata constantemente. Yo les dije que no tenía, pero les di 30.000 pesos. Como vi que me seguían insistiendo, les terminé dando 60.000 en total”.

Lamentablemente, el hecho no terminó allí, ya que los malvivientes volvieron a tirar a la señora al suelo, esta vez, golpeándola en la cabeza. “Buscaban celulares, les dimos todo lo que teníamos, pero igual mataron a mi hijo”, finalizó.

Las pericias

Fuentes policiales posteriormente comunicaron las primeras precisiones que arrojó la pesquisa. Báez, el agricultor asesinado, recibió dos impactos de bala: uno debajo de la axila, con orificio de entrada y salida, y otro en la cabeza, presuntamente efectuado con una escopeta, debido a que se encontraron los perdigones cerca del cuerpo. Lo que resta establecer es si esta última arma pertenecía a la víctima o a los malhechores. Asimismo, se cree que con el primer disparo lo hirieron de gravedad y con el segundo lo remataron.

Por otra parte, fueron trasladadas al Hospital Alejandro Korn otras tres personas: dos lesionadas con golpes en la cabeza y una baleada en su pierna derecha.

Finalmente, los investigadores recabaron testimonios de vecinos de la zona, quienes creen que los autores del hecho tenían el dato de que en el lugar se encontraba la suma de dinero sustraída.