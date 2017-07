Llamarían a indagatoria a Cartasegna por los panfletos hallados en su Fiscalía

El fiscal Fernando Cartasegna, quien se encuentra de licencia psiquiátrica, sería llamado a indgatoria recién una vez que le quiten los fueros en el marco de la causa que investiga los panfletos intimidatorios que decían: "Conozca al próximo Nisman".

"No está imputado porque aún no se le tomó declaración indagatoria. Va a ser llamado a declarar recién cuando se le quiten los fueros. Es solo por el tema de los panfletos porque él no puede desconocer que salieron de su Fiscalía", le dijo a este medio una calificada fuente judicial.



La causa en cuestión es tramitada en la UFI 1, a cargo de Ana Medina. Por otra parte, la misma fuente precisó que "aún no se terminaron de hacerle al fiscal las pericias finales; le faltaban dos pero justo fue internado".

Actualmente, el caso en que se investiga a Cartasegna por presuntas irregularidades (a cargo de Álvaro Garganta) está siendo sometida a proceso de elección del jurado que decidirá si le quitan o no los fueros.

CASO CARTASEGNA | #LaPlata Va a ser llamado a declarar recién cuando se le quiten los fueroshttps://t.co/XWOw2OoNx7 — Diario HOY (@diariohoynet) 10 de julio de 2017