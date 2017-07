“Lo ahorcó hasta que le dijo dónde estaba la plata”

Los vecinos del jubilado de 79 años asaltado de manera brutal en su vivienda le brindaron los detalles del caso a este medio, que informó de manera exclusiva

José Ángel Valenti, el jubilado de 79 años asaltado en su hogar ubicado en las inmediaciones de Parque Castelli durante la tarde del viernes, en un hecho informado en exclusiva por este medio, se recupera junto a su familia, y Trama Urbana estuvo ayer en el lugar del hecho para conocer los escalofriantes pormenores del caso.

Los vecinos de la víctima fueron quienes brindaron los detalles del violento suceso y, a su vez, denunciaron que “la zona está liberada”. Uno de ellos explicó que todo comenzó cuando una mujer llamó al domicilio de José Ángel, ubicado en 25 entre 63 y 64, después del mediodía. “Le hizo el típico cuento del tío, asegurándole que le hablaba su sobrina preferida. ¿Quién no tiene una?”, se preguntó el vecino, y continuó: “Esta chica le dijo que en un rato iba a pasar por la casa para saludarlo, que le abriera la puerta”.

El damnificado así lo hizo, ni bien escuchó que le tocaron el timbre. “Ni siquiera preguntó y se le metieron dos personas: un hombre y una chica. El sujeto lo agarró inmediatamente del cuello y lo metió para adentro”. Ahí comenzó la pesadilla del jubilado, quien quedó viudo hace un mes y, desde entonces, vive solo pese a que tiene dos hijas.

Pidió ayuda maniatado

“Le sujetaron las manos con una bata que encontraron en el lugar”, graficó el frentista que, a su vez, fue quien luego lo rescató. Detalló que el maleante era quien se mostraba visiblemente agresivo. “Lo agarró del cuello y se lo apretaba. Lo ahorcaba y le preguntaba dónde tenía el dinero. Como él no le decía, lo seguía estrangulando, de manera tan fuerte que ahora apenas puede tragar”. Temiendo por su vida, el jubilado le entregó lo que había: “Le dijo que tenía la plata en un cajón, que la agarrara”, y concluyó que “si se resistía, lo iba a matar”.

Así, los criminales se apoderaron de mil dólares y 1.500 pesos, además de objetos de valor, para después darse a la fuga. “No supo en qué se fueron, solo pudo decir que el delincuente tendría unos 40 años”, contó la fuente.

A continuación, el jubilado salió de la casa y le pidió ayuda al vecino. “Cuando lo encontré, todavía estaba atado, con las manos hacia delante”, aseveró quien lo auxilió, y agregó: “Es la segunda vez que lo asaltan”. Sobre José Ángel dijo que “es jubilado, pero suele vender muebles y otras cosas por la zona. Puede que lo hayan visto haciendo eso y habrán creído que manejaba dinero”.

Por último, los lugareños refirieron que “la zona es muy insegura y últimamente hubo varios llamados así, con el mecanismo del cuento del tío. A mí me pasó, pero no me engañaron. La médica de enfrente, los comerciantes, todos sufrieron violentos robos y nadie hace nada”.