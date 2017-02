Lo apuñaló una mujer y se encuentra grave

Ocurrió en Punta Lara. La atacante quiso esconder la cuchilla utilizada en un auto. En tanto, el damnificado pelea por su vida con un corte en el hígado

Otra vez Punta Lara fue foco de un incidente gravísimo que dejó a un hombre al borde de la muerte, luego de haber sido atacado a cuchilladas por una mujer que, si bien quiso escapar, terminó siendo aprehendida en el lugar de los hechos, en donde también se logró incautar el arma blanca empleada, informaron ayer desde la fuerza.

Por lo que refirieron las fuentes consultadas, todo se desarrolló alrededor de las 18.40 del sábado en el parador 8, ubicado en las inmediaciones de la intersección formada por las calles Almirante Brown y 72, de la mencionada localidad.

Si bien la situación se manejó con sumo hermetismo, víctima y victimario iniciaron una discusión, que fue ganando en intensidad y ferocidad. En el punto cúlmine de la misma, la femenina agarró una cuchilla “de 18 centímetros de largo”, según consta en el expediente, y se lo clavó al individuo en el hígado, más precisamente en el extremo izquierdo del lóbulo hepático. “Lo quiso matar, de eso no hay duda; no terminó haciéndolo por razones ajenas a su voluntad”, resumió ante Trama Urbana un jefe de la fuerza, mientras que desde los pasillos de Tribunales se decía que “si no pasó a mayores, fue por la rápida asistencia médica que evitó el desenlace fatal”.

Perdiendo una gran cantidad de sangre, el damnificado, identificado como Néstor, fue trasladado de manera particular hasta el Hospital Cestino, donde lo recibieron en la guardia y terminó siendo derivado de urgencia a la sala de quirófano, donde lo intervinieron quirúrgicamente.

Órgano vital

“La herida cortopunzante afectó gravemente al paciente porque fue perjudicado un órgano vital”, relató un investigador, y agregó que el sujeto pasó la noche del sábado en terapia intensiva, donde aún permanece.

Producida la puñalada, la mujer, llamada Yésica, se quedó con el arma blanca en su mano pero, al ver la presencia policial, la dejó en un auto, intentando descartarla, situación que finalmente no le fue útil al propósito. Personal de la fuerza esposó a la atacante y la trasladó a la comisaría Segunda de Punta Lara. Allí, el fiscal penal en turno dispuso su detención por el delito de “homicidio en grado de tentativa”.