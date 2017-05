Lo asaltaron y le gatillaron dos veces frente a la dependencia de Drogas Peligrosas

El dueño de un bar, ubicado frente al Departamento Central de la Policía Federal Argentina (PFA), denunció ayer que fue asaltado por delincuentes que le gatillaron dos veces, aunque nunca salió la bala.

Desde la fuerza, informaron que el hecho ocurrió en su comercio, donde también funciona una casa de comida, ubicado a metros de la Superintendencia de Drogas Peligrosas.

El damnificado, Claudio, contó que todo se inició pasadas las 17 del domingo, cuando estaba a punto de cerrar. Fue en ese momento que ingresó un supuesto cliente para hacerle un pedido, diciendo que lo esperaría afuera.

“Cuando salí con la pizza, no estaba. Volví a entrar, la guardé y entonces re­gresó el hombre agresivo, con otro más, y me empezó a insultar”, relató la víctima. Asimismo, aseguró que reaccionó porque lo vio sin arma, aunque sí tenía una. “Perdí estabilidad y, cuando me caí, me pegó una patada y me gatilló dos veces. Después me sustrajo el celular, los lentes y se fueron”, recordó. Por último, el comerciante aceptó que la sacó “barata” y que, hasta este momento, creía que tenía el local en el lugar “más seguro” de la ciudad.