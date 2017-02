Lo balearon para robarle el auto

Ocurrió en el barrio de San Carlos. El damnificado, de 52 años, fue trasladado en un patrullero al Hospital Italiano. Los dos motochorros que actuaron aún se mantienen prófugos

Otra vez la misma historia: un vecino platense baleado porque se resistió a que le robaran el auto. El antecedente más cercano se había desarrollado el viernes pasado en Tolosa, en el cual la víctima fue un jubilado de 78 años. En las horas siguientes, evidentemente, nada cambió, más allá del barrio en cuestión. En esta ocasión, el perjudicado fue un remisero al que atacaron en San Carlos. En ambos episodios, los delincuentes lograron darse a la fuga, sin perpetrar el ilícito.

Fuentes policiales informaron que el último hecho tuvo lugar poco después del mediodía del domingo en 132 y 49, cuando Dardo Oscar Bracho (52) se encontraba en su vehículo. Según refirieron los voceros, en esa intersección fue sorprendido por dos ladrones que se movilizaban en una moto Titan de color negro de 150 cilindradas, uno de ellos vestido con ropas oscuras. De inmediato le apuntaron con una pistola y ordenaron que descendiera del rodado, pero el hombre no obedeció. Se inició entonces un forcejeo con uno de los cacos y, durante el mismo, el maleante logró detonar el gatillo en una ocasión. El proyectil impactó en la rodilla derecha del damnificado, quedando malherido mientras los responsables se daban a la fuga en el vehículo en el que habían llegado.

Una vaina servida

Tras un llamado de alerta al 911, agentes del Comando de Patrullas de La Plata, coordinados por el comisario Ricardo Astopini, se dirigieron al lugar y constataron la denuncia. Ante la tardanza de la ambulancia y la gravedad del asunto, decidieron trasladar en el móvil al lesionado. Lo dejaron en la guardia del Hospital Italiano, donde fue revisado y se certificó que su vida no corría peligro.

En el lugar del hecho también se apersonaron los peritos de la Policía Científica, quienes incautaron una vaina servida calibre .22, y también miembros de la Jefatura Distrital Oeste, al mando de Ignacio Rosales. Ellos, con la DDI, analizan lo sucedido para intentar dar con los responsables. Con ese fin, buscan testigos del ataque, como así también cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

Por el momento, la causa fue caratulada como “lesiones y tentativa de robo” y se encuentra en la UFI número 6, a cargo de Marcelo Romero.

En tanto, se investiga otro robo con un presunto sujeto baleado en 419 y 144.

Un caso similar y reciente

El viernes, en un hecho informado por diario Hoy, dos malvivientes intentaron asaltar a Ángel Bigne, un ingeniero jubilado de 78 años que se movilizaba en un Mercedes Benz por 120 y 524.

En diálogo con este medio, desde la terapia intensiva del Hospital Rossi en el que se encuentra, dijo: “Iba manejando con las ventanillas de adelante bajas, debido al calor. En una esquina reduje la velocidad y me sorprendieron dos hombres, de no más de 20 años. Uno de ellos se metió adentro y me apuntó, ante lo cual reaccioné para no dejar que me robe. Forcejeamos y ahí fue cuando apoyó el arma sobre mi panza y me disparó”. La víctima todavía se mantiene internada.