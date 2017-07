Lo rechazó, él intentó ahorcarla en una cervecería y ella lo contó por Facebook

Un joven de 27 años fue detenido por golpear e intentar ahorcar a una chica de 25 en una cervecería de Mar del Plata, luego de que la muchacha se negara a charlar con él. "Pensé que me mataba", se lamentó la mujer por Facebook

Un joven fue detenido por golpear e intentar ahorcar a una chica, de 25 años, que lo rechazó el pasado domingo en una cervecería de Mar del Plata.

El agresor tiene 27 años y fue aprehendido luego de que golpeara a una mujer en el interior de una cervecería de Alvarado y Mitre porque lo rechazó.

La víctima y una amiga tomaban una cerveza en el local cuando tres amigos que estaban sentados en la mesa contigua comenzaron a hablarles con el objetivo de entablar una charla.

Sin embargo, las mujeres rechazaron mantener una conversación con los jóvenes, lo que motivó la furia de uno de ellos que comenzó a agredirlas verbalmente.

Ante esta situación, Magdalena Bonavetti decidió responderle con un insulto y el hombre se levantó de la silla, la tomó del cuello y la golpeó ante la mirada atónita del resto de los clientes.

"Después de molestarnos y cargosearnos toda la noche, uno de los tres flacos de la mesa de al lado se brotó porque le dije que no, que no quería fumar ni ir a ningún lado con él, y cuando vi de pronto que quería pegarle a mi amiga traté de calmarlo y él me agarró del cuello y me tiró al suelo desde la banqueta en la que estaba sentada", contó la joven estudiante de filosofía.

Y agregó: "Pensé que me mataba. Mientras me ahorcaba en el suelo sentí que el cuerpo dejaba de funcionarme. No podía mover los brazos para empujarlo, hasta que un chico de otra mesa me lo sacó de encima".

Tras la agresión, otro cliente llamó al 911 para denunciar el hecho y personal de la Comisaría 2° llegó minutos después a la cervecería y detuvo al atacante.

La chica contó a través de las redes sociales el violento momento que vivió y explicó que decidió escribir lo que había sufrido porque se trata de "una situación a la que está expuesta cualquier mujer".

"Nunca dimensionás la gravedad de lo que está pasando hasta que te pasa a vos", escribió en su muro de Facebook y acompañó la publicación con fotos de su agresor.

ESCALOFRIANTE | #NiUnaMenos Ella le dijo que no quería hablar y él comenzó a ahorcarla

Lee el relato https://t.co/Y3qVKpSCFd — Diario HOY (@diariohoynet) 24 de julio de 2017