Loco suelto en Barrio Norte: rompió cuatro autos estacionados y lo dejaron ir

Enajenado, un individuo de unos 40 años atacó anoche a por lo menos cuatro autos que estaban estacionados en la rambla de 32 entre 3 y 4, causando roturas en los mismos y sin causas aparentes. Lo más grave del asunto es que, tras tener una conversación con dos policías motorizados que se acercaron al lugar, lo dejaron ir.

“Se trató de un delito privado y no hubo denuncia alguna”, se excusaron los uniformados, quienes aseguraron además que no podían aprehenderlo y trasladar a la comisaría porque ellos estaban “en moto” y aún no habían llegado “los refuerzos con los patrulleros”.

El hecho se registró a las 20, cuando el hombre comenzó a correr por 32, rompiendo cuanto vehículo se le cruzara por el camino. Bajo los efectos de la droga y el alcohol, finalmente se marchó pese a los daños ocasionados.

Un comerciante de la zona aseguró que ya tuvo varios problemas con el sujeto.