Los padres del nene mutilado brindaron detalles

Los padres de Matías, el nene que murió ahogado por un pequeño globo y cuyo cuerpo apareció tiempo después mutilado a la vera de la Ruta 11, contaron detalles de las irregularidades del entierro.

Eusebio y Daisi detallaron que el día del funeral de su hijo tuvieron que ayudar a hacer más profundo el pozo en el cementerio porque el cajón no entraba. “Un sobrino mío que fue al entierro agarró una pala para cavar más porque el cajón sobresalía de la tierra, pero no pensamos nada extraño. La verdad es que no imaginamos nada raro”, contó Daisi.

Matías fue enterrado el 13 de marzo en el cementerio de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, a 38 kilómetros de Miramar. Pero tras realizarse una exhumación el miércoles en dicho cementerio se demostró que el féretro del niño había sido violentado, que su tapa estaba partida y que dentro del cajón solo había algunas prendas que sus padres habían puesto junto al cuerpo. “No podíamos creer lo que decía la fiscal. Es algo ilógico, quién va a hacer algo así, si mi hijo era un ángel. Nosotros lo velamos y le dimos cristiana sepultura”, dijo la madre.