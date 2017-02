Los vecinos de Barrio Norte, cansados de la inseguridad







Por segunda semana consecutiva se reunieron en 8 y 38 y no van a parar hasta ser escuchados por la fiscalía. “No tenemos paz”, aseguraron

Con la finalidad de llegar hasta las fiscalías platenses para hablar con el titular en turno y llevarle cada uno de los problemas que afrontan a diario, los vecinos de Barrio Norte se volvieron a manifestar ayer en la esquina de 8 y 38. Los asistentes le contaron a este medio sobre el temor con el que viven, a diferencia de otros años en los que los hechos delictivos eran más escasos.

“La idea es formar una red de comunicación y lograr una entrevista en la fiscalía”, aseguraron, no sin advertir que ya están “verdaderamente cansados de los episodios violentos en los que estamos inmersos”.

En ese mismo lugar, el martes de la semana pasada ya se habían reunido, y continuarán haciéndolo hasta obtener “una solución y una respuesta de aquellos que nos tienen que cuidar y garantizar la seguridad. Hasta el momento nunca aparecieron”, relató un lugareño.

Para colmo de males, el comisario a cargo de la seccional Segunda, con jurisdicción en la zona, se sacó en las últimas horas una licencia, por lo que no está ejerciendo funciones.

La crisis por la falta de patrulleros y personal policial en la calle ataca a todos, sin distinción. Ayer, por caso, sufrió una brutal entradera una jueza en su casa de 40 entre 14 y 15 (ver página 29), aunque se trató de una víctima más.

“Todos hablan de zona liberada, pero yo no sé si pasa por ahí. Lo veo más como una falencia del sistema, de agentes sin vocación ni, mucho menos, preparación. A mi, como a todos acá, me asaltaron en la calle. Me encañonaron y cuando llegó uno de estos policías nuevos (refiriéndose a la Policía Local), no sabía qué hacer ni qué procedimiento seguir. Así estamos, completamente desprotegidos”, finalizó un frentista de 9 y 39.

La Granja se moviliza por el doble crimen

Enojados, tristes, buscando respuestas y, sobre todo, justicia. Así se encuentran los familiares, allegados y vecinos de Rosa Diaco (66) y Pablo Vaccaro (74), los jubilados asesinados a golpes en su casa de La Granja el pasado viernes, en un horroroso suceso que todavía no tiene personas detenidas ni sospechosos.

A partir de las 17.30 se llevará a cabo una movilización en 520 y 143, a metros de donde los damnificados encontraron una muerte brutal. “Nos están asaltando y matando”, lamentó una vecina, que se hará presente esta tarde y que recordó: “Después de que me agarrara un delincuente entrando a mi auto en 515 y 143, se creó un grupo de alerta para estar más atentos a este problema”. Añadió, a su vez, que: “Desde entonces hicimos reuniones con los delegados de San Carlos y comisarios de Romero y Destacamento La Unión, pero nadie nos dio soluciones”.

La familia de Vaccaro y Diaco escribió en los últimos días varios mensajes en Facebook, indignada por la inacción policial. Uno de los reclamos reza: “La Plata, barrio La Granja. La ola de inseguridad se cobra dos víctimas inocentes. ¿Qué más tiene que pasar para que nos protejan?”.

Con el fin de que la convocatoria sea masiva, se suspendió una reunión vecinal que se iba a realizar ayer en el mismo barrio, como ocurre cada dos semanas, y que es organizada por los frentistas para debatir con regularidad temas de inseguridad.