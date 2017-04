Lucas Puig: la Corte decide si vuelve a realizarse el juicio

La Salsa V del Tribunal de Casación bonaerense declaró admisible el recurso presentado por los abogados que representan a Lucas Puig, el docente acusado de abusar de dos niños de un jardín de infantes.

De esta manera se lo confirmaron fuentes judiciales a Hoy. Esto significa que ahora la causa será elevada a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para que decida si debe volver a realizarse el juicio que en noviembre de 2015 absolvió al profesor de música o este debe quedar en libertad definitivamente.

Luego de los abogados de los particulares damnificados apelaran ese fallo, el caso llegó al tribunal de Casación, que a fines de 2016 declaró nula la absolución y ordenó que se rehaga el juicio. Los letrados Adrián Fernández Koenig y Daniel Apaz interpusieron recurso extraordinario y, en las últimas horas, los magistrados del tribunal citado lo declararon admisible.

En su momento, para revocar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata, los jueces de alzada consideraron que "correspondeclarar que la anulación efectuada en el precedente voto, no se fundamenta en errores efectuados por el órgano acusador (los que no son imputable al encausado) al presentar el caso ante el sentenciante, sino que por el contrario, la decisión adoptada, emana como consecuencia directa y necesaria de la inobservancia de la formas sustanciales del juicio, de lo que se desprende que el proceso no se desarrollo en forma regular, teniendo en cuenta los parámetros del debido proceso”.

En consecuencia, el tribunal resolvió “declarar la nulidad de la absolución del veredicto y sentencia dictado a favor de Lucas Manuel Puig por incumplir las exigencias de fundamentación de modo de respetar el debido proceso legal”. Ahora, la Cámara de Apelaciones debe sortear un nuevo tribunal para que se realice, otra vez, el juicio al docente acusado de abuso de menores.

En caso de que la Suprema Corte decida que debe volver a realizarse el juicio, este se llevaría a cabo a fines de este año. Mientras tanto, el docente seguirá en libertad.