Madrugada sangrienta: un apuñalado y un baleado

Un joven de 24 recibió un profundo corte en el abdomen en una fiesta desarrollada en San Carlos. En Ponsati, un padre le disparó a su hijo tras una discusión

Durante la madrugada de ayer, dos hechos violentos registrados en nuestra ciudad dejaron a dos personas en diferentes centros de salud con heridas de consideración, provocadas con diferentes armas: un cuchillo y una pistola. Lo más llamativo es que, en uno de los casos, la víctima fue atacada por su propio padre. Uno de los hechos se registró en el barrio de San Carlos, mientras que el otro tuvo lugar en Villa Ponsati, señalaron fuentes policiales.

El incidente más grave se produjo alrededor de las 5, en el marco de un cumpleaños, dentro de una casa emplazada en 148 y 529. Allí, por causas que se tratan de establecer, aunque “con alcohol presente”, según detalló un vocero de la fuerza, se inició una pelea que involucró, sobre todo, a un joven de 24 años y otro de 25. La gresca pasó rápidamente a mayores y el más grande de los dos tomó un arma blanca y se la clavó en el abdomen al otro, dejándolo malherido.

Ante la gravedad del asunto, los allegados decidieron no esperar la llegada de la ambulancia y trasladaron a Alexander Romero de urgencia al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue asistido en la guardia y luego por cirujanos. “Ingresó alrededor de las seis y fue intervenido quirúrgicamente. El cuchillo penetró en la panza, pero afortunadamente no tocó órgano alguno”, puntualizó un vocero oficial, quien no dudó en caratular de “milagro” lo que pasó con el muchacho. El joven ya hoy recibiría el alta.

En cuanto a su atacante, quiso escapar pero fue reducido y puesto a disposición de la Justicia por el delito de “lesiones”. Tomó intervención la subcomisaría La Unión.

Fuerte pelea

La segunda pelea que terminó con sangre de por medio se originó a las 4 en 96 y 123; allí, una fuerte discusión entre padre e hijo dejó a este último, de 22 años, con un disparo de arma de fuego en su pie derecho. Por lo que el propio damnificado señaló, estaba en su domicilio ubicado a metros de allí (en 99 y 121) cuando se inició la gresca, aunque los motivos no se dieron a conocer. Enfurecido, el mayor de los dos extrajo un arma de su propiedad, apuntó al piso y disparó.

Anoticiados, personal policial del CP y de la comisaría Decimosexta se dirigieron al lugar y, ante la tardanza de la ambulancia, trasladaron en un móvil al individuo al Policlínico San Martín, donde fue asistido y se corroboró que su vida no corría peligro. La Fiscalía Penal en turno nº 6 caratuló la causa como “lesiones”. En ambos incidentes trabajó el Comando de Patrullas La Plata, comandado por el comisario inspector Ricardo Astopini, y la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para esclarecer los hechos.