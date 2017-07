Mal padre: preso por intentar matar a su bebé

El TOC nº 4 condenó a diez años de prisión a Marcos Altamiranda, al ser hallado culpable por el intento de homicidio de su bebé, en abril de 2015, en Berisso.

Para los jueces Germán Alegre, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni, quedó legalmente acreditado que el imputado le propinó un golpe a la criatura, lo que le provocó una fractura de cráneo, por la que fue posteriormente internado en el Hospital de Niños de La Plata, hasta que fue dado de alta.

La testigo clave del hecho fue la exmujer de Altamiranda, quien señaló que “cuando él zamarreaba al bebé, yo le decía que no lo hiciera, y él contestaba: me encanta verte así”. La testigo aclaró que “no podría decir si quería matarlo o no, pero sí lo trataba con brutalidad”.