Violento robo en 32 y 151

Maniataron al dueño de una casa de fiestas junto a su mujer: le llevaron 28 mil dólares y 150 mil pesos

Ocurrió en las últimas horas en 32 entre 151 y 152. Los ladrones se alzaron con 28 mil dólares y $150 mil pesos

El propietario de una casa de fiestas ubicada en 32 entre 151 y 152 en el barrio de San Carlos fue víctima de un violento asalto, cuando al menos dos delincuentes lo sorprendieron en su vivienda y, luego de maniatarlo junto a su mujer, se alzaron con una cuantiosa suma de dinero en efectivo, además de llevarse elementos de valor.

Los ladrones llegaron hasta el domicilio del sujeto, situado junto al local del que es dueño, e ingresaron encapuchados amenazando a los moradores.

Las víctimas fueron atadas mientras los delincuentes revolvían la casa, de donde sustrajeron 28 mil dólares, 150 mil pesos y otros elementos de valor.

"No sé cómo pero llegaron hasta la pieza. Me ataron, me pusieron un revolver en la cabeza y se llevaron la recaudación, plata de la gente, dinero de un Mercedes que vendí, de unos tractores también", relató al móvil de la Red 92 el propietario de la casa.

La mujer del dueño logró salir con los pies atados luego del asalto y pedir ayuda a un vecino que dio aviso a la policía, aunque ya era tarde. Los ladrones habían huido con el botín.

