Mar del Plata: Una mujer fue golpeada en un bar por decirle que "no" a un hombre

Otro caso de violencia vuelve w sacudir a Mar del Plata. Se trata de Mónica Katherina Arriagada, de 43 años, quien recibió una piña en el rostro tras decirle que “no” a un hombre que insistía en salir con ella.

El hecho ocurrió el último viernes por la noche en un bar ubicado en San martín al 3574, en donde Mónica se encontraba festejando su cumpleaños con amigas.

"Estaba cuidando mis cosas en la barra mientras una amiga iba al baño y se me acerca un hombre medianamente joven que me empieza a acosar", contó la mujer al portal 0223 la mujer.

Y continúo: "Palabras más, palabras menos, se me viene encima, lo empujo mientras busco al de seguridad para que me lo saque y antes de volver a girar, el hombre me da una piña", explicó Mónica.

El golpe fue entre el ojo y la cien y por algunos segundos le hizo perder el conocimiento. "Recién reacciono cuando una de las chicas me sostenía", dijo la mujer y explicó que apenas se pudo levantar, salió a buscar al agresor junto a un empleado del lugar. "Lo tenían retenido afuera", sostuvo.

Como si fuera poco, cuando la mujer volvió a ingresar al bar, le habían robado sus cosas. "Las mismas chicas que me tenían abrazada me robaron todas mis cosas", afirmó.