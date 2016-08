Marcha por el verdulero asesinado en Plaza Matheu

La movilización es a partir de las 11 de la mañana y está enmarcada en el reclamo por el esclarecimiento del caso de Eloy Quispe

Hoy desde las 11 se realizará una marcha reclamando justicia por la muerte del comerciante de Plaza Matheu asesinado a balazos por un delincuente en ocasión de robo hace dos semanas.

“Justicia por Eloy. Marcha 31/8”, era la consigna que se podía observar ayer en la puerta de la verdulería donde el 16 de agosto pasado le dispararon a Eloy Quispe (25), falleciendo días después en el Policlínico San Martín donde estaba internado. El objetivo del reclamo es que se esclarezca el crimen, se detenga al asesino y que las autoridades municipales brinden respuestas a los vecinos del barrio El Mondongo.

La palabra de los vecinos

“Habíamos conseguido unas cuantas cosas los meses anteriores a este nuevo hecho, pero creo que la inseguridad volvió y con más intensidad incluso. En este momento hay una secuencia de delitos interminables. Prácticamente todos los días tenemos robos, entraderas y, más reciente, el caso de Eloy”, expresó un frentista de la zona.

Otro aseguró: “Nos hemos reunido con todos. Si no hay voluntad política esto no va a cambiar. El mayor flagelo acá es la droga. En diagonal 73 prácticamente no se puede caminar de noche por culpa de los motochorros”.

Para finalizar, deslizó: “A mi entender, hay desinterés en solucionar los problemas que estamos teniendo. Es importante que haya un acuerdo con las fuerzas de seguridad y con los políticos para que, de forma conjunta con el apoyo de los vecinos, logremos una mejor calidad de vida”.

Mismo barrio, similar episodio

El Mondongo fue sitio, en los últimos días, de reiterados reclamos vecinales para pedir por el esclarecimiento de los crímenes de Eloy Quispe y el del médico Francisco Guerrero (sucedido hace más de un año), ambos impunes.

Sin ir más lejos, el último domingo, a 300 metros del local donde fue atacado el comerciante, en otra verdulería que funciona en 4 y 66 alrededor de las 20 ingresó un asaltante armado dispuesto a llevarse la recaudación.

Lo que más generó indignación fue que le apuntó con el arma a un bebé de un año y medio, el hijo de Johanna (20), la chica que estaba atendiendo el negocio.

“Entró y se llevó la plata de la caja, más la billetera y el celular de un cliente. Como nos conocemos, él tenía al nene en brazos y para que se fuera también le tuvo que dar todas sus cosas”, explicó la joven.

Tanto el episodio de Eloy como este sucedió cuando ambos locales se acercaban al horario de cierre. El ladrón que atacó en 4 y 66 se escapó corriendo y sigue prófugo.

Es por eso que el pedido por seguridad y justicia se verá materializado en la marcha del día de hoy.