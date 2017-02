Masacre de Hurlingham: Hallaron la moto del presunto asesino

Diego Loscalzo, el presunto autor del quíntuple crimen de Hurlingham, continúa siendo buscado por la Policía luego de que durante la noche del domingo asesinara a su ex pareja, a dos hermanos de su ex mujer, a su ex suegra e hiriera a otros miembros de su familia.

Fuentes oficiales anunciaron que esta mañana la moto en la que se trasladaba Loscalzo fue hallada en el barrio Inta (ex Villa 19) en Lugano, a la altura de la Manzana 3.

Los investigadores creen que el hombre dejó el rodado en la casa de su madre, que vive en ese barrio porteño, y escapó. Efectivos de la Policía de la Ciudad trabajan en la zona para dar con el sospechoso. Al mismo tiempo, están a la espera de una orden judicial que los autorice a ingresar en la vivienda familiar y corroborar si no se encuentra en el interior.

Anoche el atacante actuó en dos escenarios. Primero estuvo en una casa de Cañuelas y Asamblea, en la localidad de William Morris, donde mató a su ex mujer Romina Maguna, su hermana Vanesa Maguna y su pareja Darío Daniel Díaz.

Luego, Loscalzo se trasladó al domicilio de sus ex suegros, ubicado en el cruce de Beethoven y Schubert, en la localidad de Villa Tesei del mismo municipio. Allí ultimó a la madre de su ex mujer, Juana Paiva, y José Maguna, hermano de la primera víctima.

En tanto, resultaron heridas una vecina de 36 años, la esposa de José Maguna, Mónica Beatriz Lloret, quien perdió el embarazo de nueve meses de gestación, y su otra hija de 12 años.