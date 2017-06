“Me golpearon con un arma en la cabeza y perdí mucha sangre”





Un vecino de Gonnet sufrió una violenta entradera. Tras ser amenazado, le robaron dinero y elementos de valor. Nada se sabe de los delincuentes

Un nuevo hecho delictivo alteró la tranquilidad de una familia de Gonnet. Según informaron fuentes policiales, dos ladrones aprovecharon que un hombre estaba ingresando a su vivienda, ubicada en 503 entre 8 y 9, a última hora del martes, para amenazarlo y entrar a la casa con fines de robo.

Según relató Miguel, la víctima, el hecho se desencadenó luego de llegar a su domicilio: “Fue entre las 20.30 y las 21. Yo venía llegando a mi casa y tenía un auto atrás, casi encima. Paré mi auto en la puerta de casa, entré, y cuando salí para ingresar el coche tenía dos tipos grandotes encima tratando de entrar. Como traté de frenarlos me golpearon con un arma en la cabeza y perdí mucha sangre”.

Más allá de la violencia, Miguel destacó que, cuando los delincuentes tomaron dimensión de la herida producto del golpe, lo hicieron sentar. “Mientras uno de ellos estaba conmigo, otro revolvía la casa”, contó.

Respecto a las pérdidas materiales, confesó: “Me robaron dinero que había retirado del banco, un destornillador eléctrico y unos anteojos de sol que sacaron de mi auto. Antes de irse me pidieron las llaves, pero aseguraron que no me lo iban a robar. Y así fue, solo me sacaron los anteojos”.

Por último, el hombre contó: “Estuve tranquilo en todo momento, desgraciadamente tengo experiencia, aunque soy hipertenso y me subió la presión”.

De un tiempo a esta parte se incrementaron los robos en Gonnet. Los vecinos se comunican diariamente con este medio para manifestarlo.