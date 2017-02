“Me quiso matar”

Así lo aseguró la mujer atacada por el anestesista en un departamento, tras haber pasado varias horas consumiendo estupefacientes

Belén Torres, la joven de 21 años que fue atacada a golpes por un médico anestesista en un departamento de Barrio Norte el martes, aseguró ayer que “si no hubiese salido a pedir ayuda, estaría muerta”, ya que el atacante le “pegaba sin parar” mientras le decía que la “quería matar”.

Desde el Sanatorio Itoiz de Avellaneda, donde se encuentra internada, relató el ataque que sufrió por parte de Gerardo Billiris (40), quien se encuentra detenido por “lesiones” y por “tenencia de estupefacientes”.

Según la muchacha, durante la noche del lunes y la madrugada del martes ambos consumieron crack en la vivienda del profesional, hasta que “él empezó a temblar y yo lo puse de costado porque pensé que estaba mambeado (sic) por la droga. Entonces comenzó a pegarme muy fuerte, a decirme que me iba a matar y a golpear­me en la espalda. Los dos estábamos igual, pero yo no tenía la intención de matarlo a él, se ve que él sí”. Luego añadió: “Me pegó no sé con qué. Había vidrios rotos y mis manos están cortadas. Lo único que hacía yo era taparme. Cuando salí de la casa, les grité a los vecinos para ver si alguno me escuchaba. Por suerte me oyeron; de lo contrario, estaría muerta”.

Confirmó que conoció al hombre por la red social Tinder, que lo había visto la semana anterior y que estaba haciendo un trabajo administrativo para él, pasando datos para obras sociales. Además, contó que ella no es consumidora pero que esa noche se drogó con él. “Él estaba bien, yo llegué a la casa y se fue a comer con una amiga. Cuando volvió nos empezamos a drogar”, afirmó Belén.

El ataque, según la mujer, comenzó a la mañana, tras varias horas de consumo de dicho estupefaciente. “Me arrepiento de haberlo conocido. Nunca pensé que me iba a hacer esto, nadie se mete en Tinder pensando que le van a pegar”, expresó, y concluyó diciendo: “Yo estaba igual de drogada que él y en ningún momento quería pegarle ni matarlo. No sé qué le desató esa ira”.

En tanto, la Justicia investiga una nueva denuncia contra Billiris, ya que una modelo se presentó en la comisaría tras haber reconocido al sujeto en la televisión y contó que cinco años atrás el médico la drogó y abusó sexualmente de ella en un departamento. El abogado del acusado pidió su liberación.

DESGARRADOR | "De la nada, me empezó a pegar fuerte" aseguró la víctima del anestesista de Palermohttps://t.co/1rh1CN4vIV — Diario HOY (@diariohoynet) 2 de febrero de 2017