“Me robaron la plata que había juntado para las vacaciones”











Una jubilada de 95 años fue sorprendida por un malviviente en su casa de Altos de San Lorenzo. Le revolvió toda la habitación, la maniató y luego huyó con dinero en su poder

Una jubilada de 95 años fue maniatada y amenazada durante varios minutos por un delincuente que la sorprendió al ingresar ayer a su vivienda ubicada en la esquina de 78 bis y 23.

Ana se estaba desvistiendo, luego de llegar de una de las sesiones de masajes que hace asiduamente por los problemas reumáticos que padece. Mientras se disponía a arreglar sus cosas y tras oir pasos por el techo, escuchó que alguien ingresó. En tanto, la puerta de la reja que rodea a toda la esquina estaba cerrada con llave, a diferencia de la de entrada.

La anciana recibió en su casa a este medio y dio detalles de cómo fue el robo que sufrió: “Eran alrededor de las 12. Recién había vuelto de hacerme masajes. Acomodé mis cosas en mi habitación y, cuando estaba sentada en la camita que tengo, escuché que alguien caminó por el techo e ingresó por la puerta”. Luego, continuó: “Pregunté ¿quién es? y me respondió que no grite porque me iba a pegar un tiro”.

Si bien el hecho duró unos pocos minutos, al malhechor le alcanzó para revolver toda el cuarto. Le exigía que le dé dinero con tono amenazante. Ella negaba tener efectivo, pero el caco buscó por todos lados, hasta que encontró $20.000 que había ahorrado para irse de vacaciones y pagar cuentas. “Me ató muy fuerte, es por eso que tengo los brazos lastimados. También me ató las piernas y se fue”.

¿Fue al voleo?

Uno de los hijos que se encontraba en la vivienda cuando Trama Urbana se hizo presente, acotó: “Siempre está todo cerrado. Tiene rejas por todas lados, y veníamos pensando en poner una alarma para que tenga el botón antipánico encima”.

Respecto a los motivos del asalto, confesó: “Creemos que fue al voleo. Mi mamá no le dijo a nadie que tenía esa suma de plata. Igual parece que la estaban esperando, porque unos vecinos contaron que vieron a otro muchacho en la esquina arriba de una moto”.

Por otro lado, la abuela contó que el jueves tenía planeado irse a Mar del Plata con uno de sus hijos para descansar.

Luego de que el ladrón huyera con el dinero en su poder, Ana comenzó a gritar pidiendo ayuda. Su nieto de 28 años que vive en una finca lindera escuchó los desesperados pedidos de auxilio y logró desatarla.

La comisaría Octava de Carlos Prieto investiga el hecho, aunque hasta el cierre de esta edición el malhechor se mantenía prófugo.

Tres asaltos a jubilados en una semana

Este medio se hizo presente en 78 bis y 23, donde Ana sufrió un asalto (ver aparte) y, tras entrevistar a la víctima, dialogó con los vecinos del barrio para dar cuenta de la inseguridad que aqueja a la zona. Todos coincidieron en que son pocos los patrulleros que andan por al lugar. Sin embargo, desde la fuerza se excusan con que no poseen los elementos para trabajar como deberían y que tienen pocos móviles para todo el barrio.

Además, los jubilados se convirtieron en el blanco de los delincuentes, ya que en la última semana fueron tres los robos con la misma modalidad: ingresaron sorpresivamente, golpearon a los ancianos y huyeron con los elementos de valor.

Los mismos damnificados relataron que tienen conocimiento de quiénes podrían ser los responsables, pero “nadie hace nada”, dijeron.