Mujer de Andrés Núñez: “Espero que a Ponce le den reclusión perpetua”











Mirna Gómez recordó cómo cuatro sujetos ingresaron a la vivienda que compartían con la víctima y se lo llevaron; en la Brigada de Investigaciones el futbolista fue visto por otro preso quien hoy declaró.

En el marco del juicio que comenzó la Cámara de Apelaciones por el secuestro, homicidio y desaparición del futbolista Andrés Núñez ocurrido durante la madrugada del 28 de septiembre de 1990, su mujer, Mirna Gómez, dijo que espera que le den reclusión perpetua al ex subcomisario Luis Ponce.

“Espero que le den reclusión perpetua. Sé que va a haber justicia por este represor, para eso están las leyes. Este individuo también estaba en la quinta durante el primer secuestro de Julio López”, comentó Gómez, quien hace 26 años era la pareja del “Gallego”, como le decían a Núñez y con quien en el momento de los hechos tenía una hija de un año y un mes.

La mujer recordó que todo comenzó durante la noche del 27 de septiembre de 1990, cuando “primero lo llevaron a Walter Di Pietro, el padrastro de Andrés, porque se confundieron y pensaron que era El Gallego, al quien le hicieron un simulacro de fusilamiento, hasta que él les mostró los documentos y lo regresaron a casa. Entonces entraron dos policías primero con él sin orden de allanamiento, pero Andrés no estaba porque estaba jugando al fútbol 5 en Estudiantes y no tenía horario para volver”.

En este marco, recordó que los cuatro sujetos, todos vestidos de civil, “revolvieron todo lo que querían de casa; había dos heladeras por un robo de bicicleta. Estuvieron tres horas conmigo, ya era el 28 de septiembre a la madrugada. Cuando les pedí la identificación me mostraron la pistola en la cintura y una credencial que no abrieron. Cuando Andrés llegó a casa, le pusieron un revólver en la cabeza, después lo trajeron y se lo llevaron, desde entonces no sabemos nada de él”.

Por su parte, Jorge David Guevara, quien comentó que estuvo secuestrado y fue torturado en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde vio a Núñez. Dijo que los agresores, entre los cuales identificó a Ponce, lo metían en una oficina, donde le “ponían una bolsa de plástico en la cabeza, me pegaban en las costillas y en los genitales; tenía heridas en las muñecas y los tobillos”.

La audiencia, llevaba adelante por la Sala II de la Cámara de Apelaciones con la integración de los jueces Raúl Delbés y María Silvia Oyhamburu; y Claudio Bernard por el lado del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2, continuará mañana. Los particulares damnificados están representados por la fiscal Rosalía Sánchez y el defensor Manuel Bouchoux, mientras que el imputado está patrocinado por Oscar Salas y Christian Romano.