Lomas de Zamora

Multitudinaria marcha por el crimen del nene de 3 años

La indignación y la bronca de los vecinos por el terrible crimen del nene de 3 años en Lomas de Zamora se expresa en las calles con una contundente movilización, en reclamo de justicia por el crimen y por mayor seguridad en la zona.

Ver además: Lo asaltaron y mataron a su hijo de tres años

Con lágrimas en los ojos y un sentimiento generalizado de impotencia y bronca, los vecinos se manifiestan a pocas cuadras del lugar de los hechos, coreando "Agustín, Agustín", y "Justicia, Justicia". Reclaman mayor presencia policial en la zona.

El hecho se produjo anoche, cuando Agustín caminaba de la mano de su padre rumbo a una pizzería cuando recibió un balazo en la espalda de dos delincuentes que los sorprendieron y le para robarles el dinero, en una calle de la localidad de Villa Centenario.

Hoy, el papá de la víctima, Martín Bustamante, logró identificar al sospechoso en una rueda de reconocimiento, y permanece detenido a la espera de una declaración ante la Justicia. Se trata de un adolescente de 16 años, quien fue apresado cuando caminaba a unas tres cuadras del lugar del crimen.

"Íbamos caminando de la mano y me los encuentro. Estaban escondidos y uno de ellos tenía un arma. Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", contó esta mañana entre lágrimas el padre del niño asesinado.