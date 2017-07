Multitudinaria marcha por Emma Córdoba































Miles de personas se manifestaron ayer reclamando justicia por la estudiante de Medicina violada y asesinada el pasado sábado

Una multitud se congregó ayer por la tarde en las puertas de la Facultad de Medicina para pedir justicia por el asesinato de Emma Córdoba, estudiante de cuarto año y ayudante en la cátedra de Biología de dicha institución. La movilización contó con la presencia de familiares y amigos de la víctima, además de directivos de diversas casas de altos estudios y agrupaciones políticas.

Desde las 17, miles de personas se congregaron en 120 y 60 y marcharon en reclamo de justicia por María Emma Córdoba, quien fue violada y asesinada en la madrugada del pasado sábado. Durante el hecho también fue agredida una amiga, que sobrevivió y aún se encuentra en el hospital.

La multitud se movilizó por la avenida 60 hasta Plaza Rocha, para luego hacer una parada en el Poder Judicial de 7 entre 56 y 57. Minutos después se dirigieron hasta la Gobernación, donde reclamaron a las autoridades por prisión perpetua para el femicida Ariel Báez, además de la declaración de “emergencia nacional contra la violencia de género”.

“Emma era un sol, era alguien que le producía a uno alegría, que siempre te sacaba una sonrisa”, dijeron a este medio excompañeras de cursada de la joven. Sus familiares y amigos la homenajearon recordándola como una persona solidaria, amable, y comprometida con su carrera.

Hablaron los vecinos

“Él (por Báez, el imputado que tiene la causa) y su hermano son muy peligrosos y amenazaron ya a muchas personas. Con ellos uno no podía meterse”, dijeron los frentistas de Punta Lara, y añadieron: “A un señor que vive a la vuelta de donde se produjeron los hechos, Ariel ya le había dicho que le iba a quemar la casa y lo iba a matar. Ahora cumplió: no lo mató a él, pero sí a esta pobre chica”.

Por su parte, Gisella, que reside también allí, expresó: “No se puede creer que esto haya pasado en nuestro barrio, que un vecino mate a otro sin ningún motivo”.

Fabián, otro residente, aseguró que a Báez “lo obligó su madre a venir a Punta Lara desde la villa 1-11-14, porque allí estaba inmerso en la droga y era adicto al paco”. Y aseveró: “Nunca lo vi trabajar; lo único que hacía era caminar por el barrio”.

El perfil del asesino

Ariel Báez tiene 23 años y un bebé de un mes, con quien se acostó a dormir después de cometer el brutal hecho. Llevaba menos de 12 meses viviendo en Punta Lara, donde nunca nadie lo vio trabajar y, si bien no cuenta hasta el momento con antecedentes penales, todos hablan de su “peligrosidad”, que incluye amenazas a varios vecinos. Son estos los que cuentan que “se la pasaba deambulando por el barrio” y aseguran que protagonizó “varios robos”, aunque nunca lo aprehendieron.

Una de las estrategias de su abogado Lucas Bianco, quien a su vez es el letrado de Hugo “El Ninja” Hidalgo, acusado de un doble femicidio, también en Punta Lara es afirmar que su defendido es adicto a las drogas. “No va a pedir la inimputabilidad, pero sí va a intentar demostrar que es adicto y que estaba drogado durante el hecho, para que le reduzcan la pena”, sentenció un pesquisa.

De hecho, ahora se esperan estudios toxicológicos, mientras que creen que Báez podría declarar mañana.

Los vecinos lo califican como “peligroso e inestable”. De hecho, cuentan que estaba peleado con el exnovio de Emma Córdoba por una nimiedad: “Una vez (el asesino) pateó al perro de la chica y su pareja salió a defender al animal”.

Desde ese momento, aseguran, el criminal entró en cólera contra el chico, e incluso preguntó por él antes de matar a Emma: “¿Dónde está tu novio? Se va a dar cuenta que conmigo no hay que meterse”.

“Dijeron muchas barbaridades y nadie pensó que atrás hay una familia”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, Horacio Córdoba, hermano de Emma, mostró su indignación ante algunas versiones que circularon sobre su asesinato.

Nosotros nos enteramos el sábado al mediodía a través de un llamado de mi otra hermana, quien me avisó que se había dado un incidente en Punta Lara y que Emma había muerto a la una de la mañana”, dijo en exclusiva a este medio Horacio Córdoba, hermano de Emma, la joven asesinada.

Sobre las versiones que circularon en algunos medios, declaró: “Entre su asesinato y la hora en que nosotros nos enteramos circularon muchas versiones, la peor fue la que dijo que estaba consumiendo pastillas y alcohol junto con el asesino. La verdad es que estaba preparando un final para Medicina junto con la amiga porque le estaba haciendo el aguante, ella también tenía un final y lo estaban preparando juntas, pero se terminaron encontrando con esto”.

Siguiendo con esta línea, agregó: “El deber nuestro como hermanos es usar los medios de comunicación para limpiar el nombre de nuestra hermana, porque se han dicho muchas barbaridades, y en el medio de todo esto hay una familia que no sabía qué estaba pasando”.

El hecho fue repudiado también durante la marcha, considerando que los medios que dieron esa versión estaban minimizando el crimen.

Por último, se mostró aliviado por el apoyo recibido por la comunidad: “Cuando uno ve estas cosas en el noticiero desea que se haga justicia por las víctimas y sus familias, y ruega que no le pase nunca. Pero cuando te pasa, sentís que estás solo. La verdad que ver tanta gente concentrada pidiendo por lo mismo, no solo justicia por ella sino por todas las personas, demuestra que la sociedad no está dormida, sino que se moviliza con este tipo de cosas”.

Un barrio que no sale de la conmoción

“Cuando fueron a buscar al sospechoso, estaba durmiendo como si nada hubiese pasado. Yo estuve en la comisaría y vi todas las cosas que les había robado a las chicas. Lo que no se entiende es por qué tanta cizaña contra ellas”, dijo Gisele, quien vive en Punta Lara.

“Toda la familia de Emma está destrozada. Acá nos conocemos todos, quién es nuevo y de dónde vino. Es un pueblito chiquito, ni estación de servicio hay. Ahora me da miedo salir a la calle. Pensé que esto podría haber pasado con mi propia hija porque la dejaba caminar por la calle como si nada, sin saber que había un hombre de esta calaña suelto”.

Otro vecino declaró que a Báez “lo conocía de vista, de saludarlo en la calle y nada más. Se habrá mudado hace un año”.

Saintout participó de la movilización

La concejala Florencia Saintout formó parte de la marcha que finalizó en la Gobernación y se reunió con integrantes de la Comisión contra la Violencia Institucional de la mesa por los Derechos Humanos de La Plata. “Es importante seguir pidiendo justicia y políticas de prevención por parte del Estado. Es imprescindible acompañar las movilizaciones convocadas por los colectivos de mujeres”, expresó la decana de la Facultad de Periodismo.

Los restos de la víctima fatal fueron inhumados

Fuentes de la investigación confirmaron ayer que los restos de María Emma Córdoba fueron restituidos a sus familiares para su posterior inhumación, que se llevó a cabo el domingo. La entrega formal se realizó luego de que los peritos de la Morgue Judicial realizaran la correspondiente autopsia, donde se estableció que la causa de muerte fue un corte en el cuello, además de un fuerte golpe en la cabeza. Pero, más allá de eso, tenía quemaduras en distintas partes del cuerpo y tajos en el abdomen y el tórax.

Por otra parte, los voceros consultados explicaron que tanto Córdoba como su amiga, quien también resultó herida durante el trágico episodio, no solo eran compañeras de estudio sino que compartían el mismo trabajo en una reconocida cadena de comidas rápidas.

La sobreviviente se recupera y ya le dijeron que su amiga murió

A. G., la sobreviviente que tiene la causa y que cuenta con 25 años, permanece internada en el hospital Horacio Cestino de Ensenada, en donde ayer le dijeron que su amiga Emma había muerto durante el ataque.

“Todo este tiempo preguntó por ella, pero no era conveniente decirle lo que había ocurrido”, dijo un vocero. Ayer, en compañía de un grupo de especialistas en Psicología y Psiquiatría, la condujeron de a poco a la verdad.

Mientras tanto, aunque ya fuera de peligro, continúa con su recuperación física (padece una fisura en el brazo derecho, quemaduras en el izquierdo, cortes en distintas partes del cuerpo y golpes en la cabeza, además de las lesiones por el abuso sexual). Nadie hasta el momento se animó a precisar una posible fecha de alta médica.

CRIMEN EN PUNTA LARA | #LaPlata Distintas facultades se suman a una manifestación desde las 16https://t.co/9gOWnkdWHP — Diario HOY (@diariohoynet) 10 de julio de 2017