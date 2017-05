Murió la jubilada que había quedado en estado crítico tras un robo en La Loma

Se trata de una mujer de 86 años oriunda de Bahía Blanca. Se encontraba de visita en nuestra ciudad. El episodio delictivo ocurrió el viernes. Falleció ayer, tras un día de agonía

Elsa Angélica García tenía 86 años. Ayer, cerca de las 9.30 de la mañana, falleció en el Hospital San Martín luego de un día de agonía. La víctima sufrió un ACV hemorrágico cerebral producto de haber visto a su hijo, José Beistegui, de 63 años, con la cabeza llena de sangre instantes después de que tres ladrones armados ingresaran a la vivienda con fines de robo y lo golpearon salvajemente. In­cluso, ella y la esposa de su hijo también fueron amenazadas por los delincuentes.

El hecho que la dejó en estado crítico ocurrió el viernes por la mañana, alrededor de las 10, en una casa de 42, entre 22 y 23. Sin embargo, nada se supo de los tres delincuentes que huyeron con una suma de dinero que ascendía hasta los $150.000, entre otros elementos de valor que lograron llevarse de la vivienda de José, dueño de una empresa de seguridad privada.

“Estamos destruidos, toda la familia está destrozada, es algo que nos cuesta creer y entender todavía”, fueron las primeras palabras de la nieta de Elsa, quien atendió a este medio mientras en la casa de su papá ingresaban distintos familiares y allegados para manifestar sus condolencias.

Luego, otra de las nietas de Elsa confió: “Estamos pasando un momento horrible, mi abuela había venido desde Bahía Blanca para saludar a la familia y que termine su vida de esta manera es realmente horrible”.

Por otro lado, es materia de investigación si la mujer falleció producto del disgusto que le dio ver a su hijo tirado en el piso y con la cabeza llena de sangre o si se golpeó la cabeza cuando se cayó. De lo que no quedan dudas es de que su vida no habría terminado ayer si no hubiese ocurrido el violento robo.

Juntada vecinal

Esta historia ocurrió en medio de una imparable ola de feroces asaltos que sacude a la ciudad, con un saldo de tres personas muertas en el lapso de tres semanas.

Además, creció la inseguridad en el barrio de La Loma y es por eso que ayer por la tarde, y aún sin saber la triste noticia del fallecimiento de Elsa, vecinos se autoconvocaron para dialogar e intentar llegar a una conclusión por los crecientes hechos delictivos.

Sergio, uno de los vecinos, le contó a este medio: “Vamos a poner más alarmas antipánico vecinales, necesitamos tener el cuidado que requiere un ciudadano. Es doloroso ver todo lo que está pasando”. Además, comentó: “Le avisamos a la Policía que se iba a hacer esta reunión pero, como en el Estadio Único había un evento, nos dijeron que no podían estar con nosotros”.

A pesar de que no contaron con representantes que les pudieran dar una solución, Sergio destacó: “Gracias al diario Hoy gente de la Liga Vecinal se enteró de que iba a existir esta reunión y se acercaron a charlar con nosotros. “Es un grupo de gente de otro barrio sin representación política. Nos dijeron cómo tenemos que hacer para que llegue una nota, cómo cuidarnos, entre otras cosas. En la semana seguro vamos a juntarnos con el comisario de la zona”, expresó.

Vale recordar que también el viernes ocurrió un robo a un diseñador, a quien le sustrajeron 10.000 dólares y elementos de trabajo, entre otras pertenencias. Ese hecho se dio en 33, entre 21 y 22.