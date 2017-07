“Nadie menciona que se les cruzó un auto”

Los padres de uno de los involucrados en el fatal accidente de 11 y 32 indicaron que otro vehículo participó del hecho, provocando el choque

Familiares de Joaquín Bustamante, uno de los sobrevivientes del fatal accidente ocurrido en Barrio Norte el pasado viernes por la noche, dialogaron con Trama Urbana para dar su versión de lo ocurrido. Además, se mostraron indignados con respecto al tratamiento que otros medios dieron a la noticia.

“Ante todo quiero aclarar que los chicos no estaban ni drogados ni alcoholizados, no venían de una fiesta. De hecho, la mayoría tenía que trabajar al día siguiente”, dijo el padre de Joaquín, refiriéndose a las versiones que circularon luego de lo ocurrido. Siguiendo con su relato agregó: “No voy a negar que venían manejando rápido, pero no es verdad que estaban corriendo una picada. No se trató de esa clase de chicos, que actúan irresponsablemente”.

Por otro lado, la madre del joven sobreviviente, que ya se encuentra de nuevo en su hogar recuperándose, aseguró que del siniestro también fue participe un tercer rodado, que se habría cruzado en medio de los dos coches, provocando, indirectamente, el choque de los vehículos: “Nadie menciona que había un tercer auto, un Corsa gris que salió de calle 11 y dobló por 32 en dirección a 10, y que se frenó de golpe en el medio”.

Además, los padres del muchacho también aseguraron que los jóvenes involucrados en el accidente “eran todos un grupo de amigos” y que se conocían “desde un jardín católico y después hicieron la escuela juntos”. A su vez, remarcaron que ellos mismos eran muy cercanos a los fallecidos. “Mi hijo está vivo, pero para mí es como si se me hubieran muerto dos”, dijo la madre de Joaquín.

Finalmente, el padre del damnificado hizo hincapié en las consecuencias que están padeciendo debido a las versiones que circularon en otros medios sobre lo ocurrido. “Se dijeron muchas cosas que nos pueden traer problemas de distinto tipo, no solo con las familias de los que fallecieron sino también de tipo legal, porque prácticamente se lo está acusando de ser uno de los responsables de lo que pasó”, se lamentó.

Cabe recordar que en el brutal accidente, que tuvo lugar el pasado viernes y que fue primicia de este medio, estuvieron involucrados dos automóviles (un Peugeot 306 y un Volkswagen Bora), donde viajaban en total seis jóvenes. Dos de ellos perdieron la vida en el acto y los cuatro restantes fueron internados, aunque recibieron el alta a los pocos días.

Los vecinos aseguraron que los rodados venían corriendo una picada, pero serán las pericias las que lo determinen.