“No me resistí, pero igual me tiraron”







Fue lo que comentó la víctima de un violento robo perpetrado por motochorros. El hecho, ocurrido en La Loma, fue informado en exclusiva por este medio en su edición anterior

El pasado martes a las 20, un hombre sufrió un violento asalto mientras esperaba a su hijo en la puerta del colegio. El nombre de la víctima es Gerardo Pereyra, un empleado de 52 años que fue salvajemente golpeado durante el ataque perpetrado por dos delincuentes.

“Nunca me habían hecho algo así, incluso han entrado a mi casa pero nunca fueron tan violentos. Les entregué todo, no me resistí, pero igual me tiraron, eso es lo que más bronca me da”, dijo a Trama Urbana el damnificado, quien ya se encuentra en su hogar recuperándose de sus heridas, luego de haber sido atendido en el hospital.

“Me quedé esperando a mi hijo en la entrada de la escuela, y de golpe frenó una moto con dos tipos” y, siguiendo con su relato, agregó: “Uno se bajó y me empezó a pedir la plata y el otro se puso con la moto adelante mío. El que tenía al lado sacó un arma, me rompió la ventanilla y me pegó un culatazo en la cara. Fue todo muy rápido”.

Por el golpe, el hombre sufrió la rotura del tabique y cortes en la nariz y el párpado. Sin embargo, no conformes con la obtención del botín, antes de huir los delincuentes realizaron dos disparos hacia donde se encontraba Pereyra, los cuales impactaron uno en su propio vehículo (se incrustó en el volante) y el otro en un coche que se encontraba estacionado. “Tenía el colegio a diez metros. Salí del auto y como pude llegué a la puerta y pedí auxilio, ahí me ayudaron y me pararon el sangrado”, concluyó el hombre asaltado.

Los hechos

El episodio fue primicia de este medio, que anticipó en su edición anterior que el robo ocurrió el martes a las 20, cuando el hombre de 52 años estaba esperando a su hijo de 18, que está terminando sus estudios en el turno nocturno de la Escuela Secundaria nº 27, ubicada en 35 entre 16 y 17.

Mientras se encontraba allí fue abordado por dos sujetos de sexo masculino que se desplazaban en una moto, los cuales, luego de romperle la ventanilla del auto y golpearlo en el rostro, le sustrajeron la billetera y el celular para luego darse a la fuga.

La Policía fue alertada a través del 911 por una vecina, haciéndose presente en el lugar el Comando de Patrullas La Plata, dirigido por Ricardo Astopini. El hombre agredido fue trasladado al Hospital Italiano, donde se le realizaron las respectivas curaciones.