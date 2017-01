"No soy partidaria de la mano dura, pero éste es un país que así no va a salir adelante nunca"

La fiscal María Scarpino, ex esposa del ex ministro kirchnerista Julio Alak, que ayer sufrió una violenta "entradera" en su casa de La Loma (ver Asaltan en su vivienda a una fiscal platense) dijo esta mañana que "no soy partidaria de la mano dura ni mano en exceso ni de los militares, pero éste es un país que así no va a salir adelante nunca. Así estamos".

"Yo estaba despidiendo a una persona que se iba a llevar mi auto por el aire acondicionado (averiado) y veo a dos personas que entran a la carrera con un arma", relató hoy la mujer, de 54 años y titular de la fiscalía 10 de La Plata

"Uno (de los asaltantes) me agarra de los pelos y me pregunta sobre dinero y joyas. Yo estaba sola y me subieron de los pelos a la planta alta, donde les dije que tenía todo junto". "Entregué todo. Me encerraron en una habitación y, como yo gritaba, me tapaban la boca agarrándome la cara. Después revolvieron todo", contó la fiscal.

"Toqué el pulsador de alarma. Estaba nerviosa y puteando porque estaba con el pulsador constantemente. El patrullero tardó más de 20 minutos", protestó y finalizó: "Lamento que esto nos siga pasando a todos".