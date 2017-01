Nutrida manifestación en reclamo de seguridad en Berisso

Cansados de la cantidad de robos que se produjeron en los últimos meses, varios de ellos verdaderamente violentos, la comunidad de origen boliviano que reside en el barrio de Villa Argüello, en Berisso, se levantó y se manifestó ayer a la mañana, exigiendo mayores condiciones de seguridad y presencia policial.

El lugar elegido para hacerse escuchar fue la comisaría Cuarta de la zona, hasta donde llegaron los lugareños y protagonizaron una nutrida marcha, en donde se reflejó en su estado más puro la indignación de los hombres, mujeres y niños que participaron. “Son constantes los episodios delictivos de los que somos víctimas”, contó uno, quien agregó que “parece que nadie se acuerda de este sector de la región”.

Los manifestantes fueron recibidos durante la manifestación por las autoridades policiales, a quienes expusieron los casos de inseguridad que sufrieron en el tiempo reciente, a la vez que solicitaron medidas para terminar con el asedio de los delincuentes.

“A mí el lunes me pusieron un cuchillo en la espalda, mientras venía caminando, y me sacaron lo poco que tenía. Más allá del celular perdido, me quedé con miedo porque llegaron a cortarme”, expresó uno de los damnificados.