Octogenario condenado por abusar de su nieta

El imputado aprovechaba que los padres de la menor iban a trabajar para someterla. También manoseó al hermano de la niña y acosaba a la mujer de su hijo

El TOC nº 1 de La Plata condenó a 14 años a Gabriel Galeano Pérez (83), por violar en múltiples ocasiones a su nieta en una vivienda de Tolosa.

De acuerdo al relato de la víctima, los hechos ocurrieron desde sus 5 años hasta los 13, en su casa de 529 entre 26 y 27 y en ausencia de sus padres, quienes iban a trabajar. “Me despertaba a las 7 para llevarme al colegio, adonde entraba a las 8”, dijo la joven, y aseguró que a esa hora la “abusaba sexualmente”. Ante el tribunal, manifestó que “lo volvería a denunciar, porque miro para atrás y pienso que me quitó la infancia. De grande traté de buscarle un lado positivo y traté de no dejar a mis hermanas solas con alguien, por lo que me pasó a mí”.

Por su parte, su madre contó que “Gabriel me ofrecía dinero por sexo. Cuando lo esposaron me dijo que si lo llegaban a detener (al salir) iba a seguir violando a la nena”.

Con respecto a su hija, la mujer dijo: “No me contó con detalles qué pasó. Yo sabía que él esperaba que nos fuéramos a trabajar. (Mi hijo varón) también fue manoseado por él, y además le ofrecía plata. Cuando los chicos querían caramelos, les tocaba la cola”. Además, añadió que la víctima “no era una nena que solía decir mentiras. La psicóloga de la escuela me decía que estaba rara”.

Escándalo

Los jueces Juan José Ruíz, Hernán Decastelli y Germán Alegre condenaron al octogenario por “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y acceso carnal, agravados por aprovechar la situación de convivencia preexistente con un menor y por su condición de guardador”. Tras la condena, el hombre hizo un escándalo e insultó a quienes se encontraban en la sala durante la lectura de la sentencia.