Olmos: el hombre que falleció en el Country murió de una insuficiencia cardíaca

En las primeras horas del domingo, el cuerpo sin vida de un abogado fue encontrado en la pileta de una vivienda ubicada en el country Haras del Sur, en el kilómetro 69 de la Ruta 2 a la altura de Olmos.

Se trata de Marcelo Javier Miraglia, de 48 años, cuyo cuerpo fue hallado por su madre, quien dio aviso a la base Vial Samborombón, y luego ésta se comunicó con la Policía.

Finalmente, los médicos forenses que practicaron la autopsia le informaron a quien lleva adelante la causa que el hombre "no tenía lesiones traumáticas y no hallaron agua en los pulmones", aunque se aclaró que aún no se puede descartar que haya muerto ahogado.

El informe preliminar dice que fue una insuficiencia cardíaca aguda no traumática, por ahora, con síndrome asfíctico. "Probablemente fue un problema cardíaco, pero todavía no tenemos los resultados de las pruebas de alcohol y tóxicos que se pidieron", agregó la fiscal del caso.





Muerte en año nuevo

Recordemos que El cadáver fue hallado por la madre de la víctima. Ocurrió en el complejo Haras del Sur, de Lisandro Olmos

El advenimiento del nuevo año en nuestra ciudad trajo consigo un misterioso hecho que está siendo investigado por la Justicia platense: el cuerpo de un abogado de 48 años apareció flotando en el interior de la piscina de una casa emplazada dentro de un country ubicado en la localidad platense de Lisandro Olmos, informaron ayer fuentes policiales.

El incidente fue descubierto en horas de la mañana por la madre de la víctima, identificada como Marcelo Javier Miraglia, y tuvo lugar en el barrio privado Haras del Sur I, localizado en el kilómetro 69 de la Ruta 2.

Al toparse con la dantesca escena, la mujer dio aviso a la base vial Samborombón, desde la cual se comunicaron con la comisaría Decimoquinta. Sus oficiales, siguiendo las órdenes del titular de la misma, Gustavo De Paulis, y de Ignacio Rosales de la Jefatura Distrital Oeste, se dirigieron al lugar pero ya nada podía hacerse.

“A simple vista, no había señales de violencia en el cuerpo ni en la casa. La principal hipótesis es que se trató de un accidente”, le comentó a diario Hoy un investigador.

Por orden de la fiscalía penal en turno, se ordenó la correspondiente operación de autopsia y se inició una causa caratulada, por el momento, como “muerte dudosa”.