Otra casa de Barrio Norte visitada por delincuentes





Los ladrones barretearon una reja para ingresar a una vivienda de 11 entre 37 y 38. Los dueños estaban en Brasil. “La zona es muy peligrosa”, dijo una vecina

Una familia platense que se encontraba de vacaciones en el exterior recibió ayer, justo en vísperas del regreso a su vivienda de Barrio Norte, un llamado no deseado: el de una vecina que estaba cuidando la propiedad, la cual les avisó que habían ingresado delincuentes, llevándose varias de sus pertenencias.

Fuentes policiales indicaron que el escruche se registró durante la madrugada en un hogar de 11 entre 37 y 38, en uno de los puntos más calientes de la región, sobre todo en los últimos años. Una frentista, la misma que estaba encargada de alimentar al perro de los propietarios durante la ausencia de estos, le contó a Trama Urbana algunos de los detalles del caso: “Yo estaba en mi casa (ubicada a menos de diez metros) y alrededor de la 1 escuché ruidos fuertes”. No pasó de ahí, pero horas más tarde se enteró de lo que había ocurrido. Además, pudo saber que un residente de la cuadra vio “salir a dos chicos cerca de las 3” del lugar asaltado.

Para meterse en la residencia, los maleantes saltaron la verja del frente, avanzaron unos metros y barretearon una reja que protegía una ventana. Después rompieron la persiana e ingresaron. Adentro se apoderaron de diferentes elementos de valor y luego se dieron a la fuga de una forma extraña.

“Agarraron una escalera, que no sé de dónde sacaron, la pusieron contra una pared y treparon hasta el techo de la casa de un vecino. Sin embargo, de ahí no se robaron nada”, agregó la lugareña, quien tuvo que salir de testigo una vez que la Policía tomó conocimiento del caso. “Me querían hacer entrar a la casa, cuando yo no sabía si adentro había alguien”, narró, y añadió que los ladrones “trabaron la puerta con pestillos, por lo que yo no pude entrar con las llaves que tengo”.

Manifestó que no sabe qué se llevaron y comentó que ya se comunicó con los dueños para informarles acerca de lo ocurrido. “Están en Brasil, pero justo se estan volviendo”, expresó. Además, no dudó en aseverar que la zona se volvió “muy peligrosa, sobre todo porque hay una banda de menores que usurpó dos viviendas y hacen lo que quieren”.