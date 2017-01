Otro vehículo destruido por quemacoches









En otro episodio de inseguridad, quemacoches incendiaron ayer a la madrugada un vehículo que se encontraba estacionado en la calle en la zona de 71 bis entre 22 y 23.

Los vecinos del barrio comenzaron a escuchar estruendos y vieron cómo el auto ardía en llamas. Rápidamente, algunos de los frentistas salieron con baldes cargados con agua para controlar el siniestro.

Uno de ellos le comentó a este medio: “Estaba acostado en ese momento, pero escuché dos explosiones afuera y decidí salir. Cuando me asomé, vi que el auto enteramente prendido fuego. Volví a entrar, agarré un par de baldes que tenía en casa y saqué agua de la pileta para ayudar a apagarlo hasta que vinieran los Bomberos”.

Según voceros, el dueño del rodado no se encontraba en su vivienda cuando se produjo el siniestro, sino que arribó a los pocos minutos para luego ir a la comisaría a radicar la denuncia correspondiente.

“Te da bronca, sinceramente. Yo tengo que pagar un garaje a la vuelta de casa porque no lo puedo dejar afuera. Me da miedo que me pueda pasar algo así”, sentenció el vecino.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos y, si bien lograron extinguir el incendio, los daños materiales que sufrió el vehículo fueron de consideración.