Otros dos robos en Barrio Norte





No cesan los ataques contra peatones en esa zona residencial platense. Hubo cuatro casos graves en menos de dos días. Comerciantes cansados y vecinos que piensan mudarse

Estamos expuestos”, le relató a este medio el periodista que durante la madrugada del sábado sufrió un violento robo perpetrado por dos motochorros armados, en pleno Barrio Norte. La víctima, de 32 años, aún no logra recuperarse del momento traumático que le tocó vivir y teme volver a ser atacado “porque las condiciones están dadas para que sea así”.

Pero el profesional, al que le sacaron a través de golpes y amenazas con un cuchillo y una pistola cinco pesos y dos teléfonos, no fue el único damnificado en las últimas horas. Dos llamados a la redacción de este medio alertaron sobre nuevos ilícitos en la zona. El primer hecho se registró ayer a las 2 en la zona de 9 y 35, cuando un hombre de 43 años iba a guardar el auto en el garaje y fue abordado por dos ladrones en moto. Por suerte, no se metieron en la vivienda y se conformaron con sacarle sus pertenencias. “Le robaron un celular, dinero, tarjetas de crédito y un anillo de oro”, contó un vocero. Hasta el cierre de esta edición no había hecho la denuncia, porque “es solo para perder tiempo. Te hacen ir a la comisaría, te muestran fotos de sospechosos y después nunca agarran a nadie”, se lamentó la víctima.

El otro episodio ocurrió en 5 y 34, donde fue atacado ayer a las 22 un muchacho de 29 años que paseaba a su perro. En este caso actuó un maleante quien, a punta de pistola, le sacó todo lo que tenía. En ambos casos, la presencia policial fue nula. “No se ve ni un solo patrullero. No quiero creer que están en connivencia con los delincuentes, pero no puedo evitar pensarlo”, señaló el joven.

Pagar por seguridad

Trama Urbana recorrió Barrio Norte y charló con sus vecinos y comerciantes. El dueño de un local, quien pidió mantener su nombre en reserva, narró que “la comisaría Segunda brilla por su ausencia. ¿Sabés cuándo aparecen? Cuando se acerca una fecha clave, en la que creen que podemos recaudar más plata. Ahí sí, vienen y sin tapujos nos preguntan si vamos a contratar sus servicios extras, si vamos a poner seguridad privada por la cantidad de plata que vamos a manejar. Su servicio es de cinco mil pesos por día. Una locura. Pero si no lo hacemos, nos roban. Nos liberan la zona”. Por su parte, el propietario de la pescadería de 3 y 34 manifestó que “después de las 19, la gente ya no quiere andar por la calle, nadie quiere salir. La Policía no se ve, ni de día ni de noche”.

En tanto, una familia de 4 y 38 tiene pensando mudarse, “porque ya no es suficiente vivir enrejados y encerrados. Una vez nos robaron cuando no había nadie en casa y es algo que nos puede volver a pasar”.