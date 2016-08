Pedido de justicia por el verdulero de Plaza Matheu asesinado













Familiares y vecinos de la víctima se manifestaron ayer en 7 y 57, donde exigieron el esclarecimiento del crimen

Otra movilización tuvo lugar ayer en la ciudad platense, esta vez, en reclamo de una vida que se perdió: la del comerciante de Plaza Matheu asesinado a balazos por un delincuente en ocasión de robo dos semanas atrás.

“No sabemos si fue un asalto o un ajuste de cuentas, pero mi hermano nunca tuvo problemas con nadie”, expresó John, el hermano de Eloy Quispe (25), quien falleció el pasado 21 de agosto. La manifestación tuvo lugar ayer a partir de las 11 en 7 y 57, donde sus allegados se quedaron para exigir el esclarecimiento del crimen, la detención del asesino y que las autoridades policiales brinden contención a los vecinos de El Mondongo, quienes indicaron estar “cansados de vivir expuestos a la inseguridad”.

En diálogo con Trama Urbana, un familiar de la víctima comentó: “Hace cuatro meses que trabajaba en la verdulería, poco tiempo. Él siempre colaboraba con todos, no era una persona conflictiva. Lo veía todos los días y ahora me quedé sin un compañero”.

En cuanto al seguimiento de la causa allegados explicaron: “Sabemos que hay cámaras que registraron todo, pero no nos dijeron nada hasta ahora y estamos cansados de pedir justicia y que no nos den ninguna respuesta. Vamos a seguir hasta que alguien salga a hablarnos. No vamos a hacer disturbios, solo queremos la atención merecida”.

Datos del hecho

Cerca de las 20 del 16 de agosto, Eloy se encontraba atendiendo en soledad su verdulería de 66 y Diagonal 73, ya que su mujer, que cursa un embarazo de ocho meses, se había retirado hacía escasos minutos. Poco tiempo después entraron dos sujetos, uno de ellos armado, con fines de robo. Le exigieron la recaudación, aunque los voceros consultados no supieron responder si el damnificado se la entregó o si se resistió al ilícito.

Uno de los maleantes efectuó dos disparos, y un proyectil impactó en el tórax del hombre, “justo en el medio del pecho, con orificio de entrada y salida”, según un pesquisa. Mientras los responsables del asalto escaparon y se subieron a un auto (se desconoce si con el botín o con las manos vacías, aunque en el local quedó el celular del sujeto y mil pesos), el baleado cayó al piso.

Realizada la denuncia, se hicieron presentes agentes del Comando de Patrullas, coordinados por Ricardo Astopini, y de la comisaría Novena, al mando de su titular Matías Sáenz, quienes convocaron a una ambulancia.

Quispe fue trasladado al policlínico San Martín donde estuvo internado casi cuatro días “en gravísimo estado”. Un investigador le contó a Trama Urbana que “en todo momento estuvo consciente, pero le costaba respirar por la posición del tiro”.