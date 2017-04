Persecución y un tiro en City Bell

Un hombre a bordo de una moto, en actitud sospechosa, escapó cuando iba a ser sometido a un control de rigor en una estación de servicio. La Policía lo persiguió, el individuo amagó a sacar un arma y una oficial le disparó con la escopeta de balas de goma

La zona norte de nuestra ciudad parece no tener paz y un nuevo hecho así lo indica, según revelaron los propios vecinos y confirmaron luego las fuentes policiales.

El pasado viernes, cerca de la medianoche, un móvil del Comando de Patrullas La Plata, coordinado por el comisario Ricardo Astopini, se encontraba en la estación de servicio de Cantilo y Camino General Belgrano, en City Bell, dentro del operativo para detectar motochorros dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

En el lugar había un sujeto, sin casco, a bordo de una Mondial de 110 cilindradas, sin patente. Al querer identificarlo, el conductor se dio a la fuga, realizando una maniobra imprudente. “Hizo un giro en U y avanzó en dirección a un oficial. Este se tuvo que tirar al piso para no ser atropellado”, contó un vocero, y añadió que en ese frenético escape estuvo a centímetros de “pasar por arriba a una mujer que estaba con su bebé, pero por suerte no les pasó nada”.

De inmediato, el patrullero inició la persecución, que se extendió hasta 478 y 28. En un momento dado, los oficiales lograron ponerse a la par del motociclista, entonces este “hizo un ademán llevándose la mano a la cintura”. Ante el peligro, la oficial ayudante que no estaba al volante hizo una detonación hacia el piso, en un ángulo de 45 grados, con su escopeta de postas de goma. El proyectil no impactó en el sospechoso, de 18 años, quien terminó ingresando a una casa de esa cuadra. Minutos después, salió con su familia y lo terminaron trasladando a la comisaría Décima y, ya en el Cuerpo Médico, se determinó que no poseía lesión alguna.

Malestar

Por orden de la fiscal Virginia Bravo, quien estaba de turno en ese momento, se incautaron las dos escopetas de los policías que intervinieron, para ser peritadas. Además, la autoridad determinó que se le realizara un acta a la oficial ayudante por el delito de “abuso de arma”. Este medio estuvo en el lugar y dialogó con varios frentistas, quienes se quejaron del proceder legal. “Pedimos que haya controles, que identifiquen a todos los que andan en moto. Lo estaban haciendo y se termina procesando a una policía. Es el mundo del revés”, se lamentó uno. Otro, por su parte, sentenció que: “Esto les saca las ganas a los oficiales. Hacen bien su trabajo y terminan pagando ellos. No van a querer salir más a la calle. En Gonnet y City Bell creció muchísimo la inseguridad, y en vez de penar a los ladrones, castigan a la Policía y la atan de pies y manos”. Un tercero, a su vez, no descartó la posibilidad de “cortar, un día de estos, el Centenario y el Belgrano, para que escuchen nuestros reclamos”.