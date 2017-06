Pidieron 12 años por el intento de asesinato de un bebé

El fiscal Martín Chiorazzi pidió 12 años de prisión para Marcos Ezequiel Altamiranda, acusado de “intento de homicidio” de su hijo, un bebé de apenas meses, en abril de 2015 en la localidad de Berisso.

Para el representante del Ministerio Público quedó acreditado que el imputado le ocasionó un golpe a la criatura, lo que le provocó una fractura y posterior internación en el Hospital de Niños de La Plata hasta que fue dado de alta. Asimismo, el letrado tuvo en cuenta la declaración de la madre del niño y mujer del acusado, quien sostuvo que “cuando él zamarreaba al bebé, yo le decía que no lo haga, y entonces contestaba: Me encanta verte así”, y aclaró que “no podría decir si quería matarlo o no, pero sí que lo trataba con brutalidad”.

Además, la testigo refirió que había sufrido violencia de género por parte de su marido, aunque nunca realizó la denuncia en sede policial. El veredicto de los jueces Germán Alegre, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni se dará a conocer el 30 de junio próximo.