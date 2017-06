Pidieron 17 años de cárcel por intento de homicidio

Un menor recibió un tiro en la cabeza cuando iba a hacer compras junto a su hermano menor. Se salvó, pero quedó con la mitad del cuerpo paralizado

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº4 de La Plata, la fiscal Victoria Huergo pidió 17 años de prisión para Julio Eduardo Tripolone, acusado del cargo de coautor de intento de homicidio de Daniel Ríos, de 16 años, quien recibió un disparo que lo dejó con la mitad de su cuerpo paralizado y con convulsiones.

Para la representante del Ministerio Público quedó acreditado que el 9 de octubre de 2013, alrededor de las 9.30 de la mañana, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, tres sujetos, entre ellos Tripolone, circulaban a bordo de un Ford Escort y atacaron a Daniel Ríos, quien se encontraba junto a su hermano de 9 años y a otro joven.

“Uno de esos sujetos le disparó a Ríos en la cabeza, aunque no logró matarlo, mientras los dos restantes realizaron maniobras para que la víctima no pudiera salvar su vida”, señaló la fiscal, y agregó que “luego los agresores subieron al vehículo y huyeron. Más tarde, Tripolone se presentó en una comisaría a bordo del Ford, que tenía pedido de secuestro ya que él no era el legítimo dueño”.

La funcionaria judicial recordó la declaración de Valentín, hermano del joven baleado, quien presenció los hechos. El menor dijo que esa mañana iban a comprar galletitas y llegó un auto, con Tripolone y otros hombres a bordo. El primero hizo caer a Ríos al piso. Inmediatamente bajó “El Gordo” Pablo Saldaño, otro de los delincuentes, y le pegó un tiro en la cabeza.

La víctima estaba de rodillas cuando recibió el impacto. La fiscal le imputó al acusado el cargo de coautor de intento de homicidio, y dejó abierta la posibilidad de que se extienda la calificación a partícipe primario. Asimismo, tomó como agravantes la extensión del daño causado, ya que el joven quedó con la mitad de su cuerpo paralizado, convulsiones y dependiente de medicamentos, como consecuencia del tiro. La bala aún está alojada en su cabeza.

Además, recordó que Tripolone ya tenía dos causas previas por amenazas, tenencia de armas y encubrimiento, que le valieron condenas con ejecución condicional. Pidió que se revoque esa medida y se unifiquen las penas en 17 años de prisión. El veredicto se dará a conocer la semana próxima.