Pidieron cuatro años y medio de prisión por golpear a su exmujer

El hombre llegó a dejarla prácticamente inconsciente. El hijo de la pareja también estuvo involucrado

El fiscal Martín Chiorazzi pidió cuatro años y seis meses de prisión para Leonardo Wasilevicz, acusado de haber golpeado a una mujer el 3 de diciembre de 2013 en una vivienda de Berisso.

“Era de noche, yo estaba en mi casa y mi esposo me dijo si podía quedarse a dormir en el sillón. Estábamos separados pero no divorciados”, comentó Rita Martín, exmujer del imputado y madre de Sebastián.

“Al rato vino un auto y un hombre preguntó por Leo, yo sabía de antemano que comercializaba cocaína y me enojé porque estaba vendiendo droga en mi casa, cuando no vivía ahí. Entonces me empujó y me dijo que esa era su casa y que podía hacer lo que quisiera. Agarré una parrilla y le prendí fuego sus cosas. Él me agarró del cuello y en la cocina me pegó una piña en la cara, me di la cabeza contra la pared y caí al piso”, recordó.

También comentó que, en un momento, Sebastián, su hijo, le pegó dos patadas en la espalda cuando estaba en el suelo. Además, dijo que ya había realizado denuncias a su exmarido por violencia de género, y que la tiene amenazada desde que lo echó de su hogar.

Una amiga de la damnificada, Camila Lloyaiy, aseguró que el exmarido “le pegó (a Rita) casi hasta matarla y dejarla inconsciente en el piso. No estuve ahí pero la vi al otro día desfigurada y le saqué las fotos. Me dijo que él le había pegado y que el hijo también la había golpeado. Me contó que ya hubo otros hechos de violencia y él había hecho como si se hubiera caído de las escaleras”.

Si bien Sebastián Wasilevicz, hijo de la víctima, también está imputado, el fiscal pidió su absolución ante el juez Juan José Ruiz. En tanto, la defensora, Ana María Cova, determinó que no hay violencia de género, por lo cual solicitó la absolución del acusado.