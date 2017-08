Pidieron perpetua para el acusado de un brutal femicidio

Marcelino Báez le habría clavado un cuchillo a su mujer, para luego intentar suicidarse. El veredicto se conocerá el lunes

La fiscal Victoria Huergo pidió prisión perpetua para Marcelino Báez, acusado de haber asesinado de una puñalada en el pecho a Mirta Olga Oxarán (62), su mujer, el 13 de septiembre de 2014, mientras ambos se encontraban en su hogar.

Según la investigación, Báez atacó con un cuchillo a su esposa y luego intentó quitarse la vida clavándose el mismo puñal en el abdomen. Tras esto, el hombre fue en busca de la hija de ambos, la cual se encontraba en el lugar, para contarle lo sucedido, y la joven dio aviso a la Policía. Al hacerse presentes en la vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Presidente Perón, partido de Guernica, los efectivos hallaron a la mujer en la cama, tapada con sábanas, y al acusado de femicidio cubierto de sangre.

Durante su declaración en el juicio, el imputado argumentó: “Hacía tiempo que escuchaba voces. Mi señora me decía que estaba volviéndome loco. No sabía qué pasaba, estaba como borracho”. No obstante, el psiquiatra forense Eugenio Camino fue contundente al descartar la inimputabilidad de Báez. Aseguró que, “luego de un brote de alucinaciones delirantes, las personas no siguen de inmediato con su vida normal”.

Con respecto a una posible esquizofrenia, el experto explicó que la edad de aparición de la enfermedad se da entre los 14 y los 30 años. En cuanto a los psicóticos, el perito mencionó que estos “tienen varias internaciones a lo largo de sus vidas. El síntoma psicótico se ataca con medicación, y allí lo que aparece es la enfermedad de base”. Además, agregó que Báez era “muy activo y participativo, aunque con una conducta de mostrarse enfermo, pero sus ideas delirantes eran vagas”.

Por su parte, la fiscal retomó la explicación de una segunda psicóloga, Karina Arscuchin, quien también entrevistó al acusado y señaló que no percibió “a un sujeto alienado ni perturbado, y no tenía manifestaciones alucinatorias”. A su vez, la hija del matrimonio, Gladys Báez, declaró que ella estaba en el fondo de la vivienda cuando ocurrió el hecho. Luego apareció su padre y le dijo “andá a ver qué le hice a tu mamá”.

El veredicto de los jueces Carmen Palacios Arias, María Isabel Martiarena y Ezequiel Medrano se conocerá el lunes 14 de agosto, a las 13.