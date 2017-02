Por culpa de Edelap, recién hoy se realizarán las autopsias del doble femicidio

La falta de suministro eléctrico hizo que se postergara el avance en la causa debido a que los cuerpos no pudieron ser peritados. El acusado sigue prófugo de la Justicia

Estaba previsto que los cuerpos de Maruja Chacón Pérez (50) y su hija, Shirley Cielo Barrientos (15), fueran sometidos a la operación de autopsia el último viernes; sin embargo, un corte de luz que duró demasiado tiempo afectó el sistema de frío y provocó que los cadáveres, que se encontraban en la

Morgue, perdieran las condiciones necesarias para ser peritados. A su vez, los médicos forenses se vieron imposibilitados de llevar adelante la operación ya que no disponían de los elementos necesarios, según informaron fuentes oficiales.

Las investigaciones continuarán con las autopsias que serán llevadas a cabo durante esta jornada. Mediante ello se buscará determinar cuál fue el móvil de los homicidios, y si las víctimas sufrieron abuso sexual.

Mientras tanto, Hugo “El Ninja” Hidalgo (42), el hombre señalado como posible responsable de los hechos, continúa siendo rastreado por los agentes.

Así, seguirá avanzando el curso de las investigaciones por el asesinato de una madre y su hija, ambas de nacionalidad peruana, que fue descubierto el martes último en Punta Lara. Las operaciones de necropsia que estaban previstas para el viernes pasado serán realizadas hoy, y se buscará recoger información que pueda ayudar a determinar cómo fueron causadas las muertes.

Continúa la búsqueda

El hombre de 42 años y principal sospechoso de haber matado a las mujeres peruanas continúa prófugo. Además, la Justicia no descarta que haya actuado con cómplices. En esa línea, el fiscal Marcelo Romero afirmó: “Puede haber participado algún cómplice, aunque por el momento no tenemos evidencias”. Desde Tribunales creen que el hombre no podrá permanecer prófugo mucho tiempo más, ya que “no tendría suficientes recursos para mantenerse oculto”. Por su parte, se supo que retiró efectivo de un cajero automático. Por esa razón se conoció que continúa por la zona, con total impunidad, a pesar de ser el apuntado del doble crimen que impactó a todos los habitantes de nuestra región.

El hecho

Fuentes policiales y judiciales relataron que la historia tuvo su punto de partida el 28 de enero, cuando familiares de Maruja y de su hija Shirley comenzaron a preocuparse desde Perú porque hacía varios días que no sabían nada de ellas

El doble femicidio tuvo lugar en Punta Lara y las víctimas fueron una enfermera y su hija, menor de edad. Los cuerpos aparecieron enterrados, envueltos en sábanas y bolsas, desnudos y debajo de una parrilla, dentro del predio de una vivienda emplazada a metros de un camping policial.