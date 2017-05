“Portate bien, como una reina, porque si no te mato”





Una señora fue asaltada por dos cacos, que ingresaron a su vivienda en Berisso. La golpearon en la cabeza, la patearon y pisaron sus manos. Antes de escapar, los ladrones le gatillaron a su hija

La semana comenzó de la peor manera para una familia de Berisso. Es que ayer por la mañana dos delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en 85 y 126, donde amenazaron y golpearon a la dueña para luego huir sin ningún botín.

Según se supo, todo comenzó cerca de las 7.30 mientras la mujer, identificada como María Estela, de 59 años, aguardaba que llegara el transporte escolar para llevar a su nieta al colegio. Una vez que la niña se subió al vehículo, dos ladrones aprovecharon el instante de distracción, cuando la señora volvía a ingresar a su casa, para entrar con ella también.

Una vez en el interior, según le contó la víctima a este medio, los cacos comenzaron a amenazarla: “Te portás bien o te mato, me dijeron. Fue un momento en el que yo no paraba de gritar. Me pegaron un culatazo en la cabeza, me patearon y pisaron las manos. Me empezó a salir mucha sangre”. Además comentó que su esposo estaba durmiendo y que su hija también fue atacada por los malvivientes, al punto que le gatillaron apuntando a la cabeza pero, gracias a la suerte, las balas no salieron.

Luego de escuchar los gritos de la damnificada, el esposo se levantó y también fue agredido. Tras esto, los asaltantes huyeron, sin llevarse nada, por la puerta trasera de la finca.

El relato de una vecina

Marcela, una vecina del barrio, comentó que, de un tiempo a esta parte, creció notoriamente la inseguridad: “Esta cuadra está terrible. El jueves pasado, cuando mi hermana se iba a trabajar, fue asaltada por un motochorro. Además, a esta mujer ya le robaron tres veces y en los últimos días le envenenaron dos perros”.

Lo extraño del caso es que los maleantes huyeron sin llevarse nada y desde la Policía se investiga si el envenenamiento a los caninos tuvo algo que ver con el intento de robo de ayer por la mañana.

