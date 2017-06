Preocupación por la salud de la policía baleada en La Loma

Un vocero de la fuerza informó que médicos del Hospital Italiano de La Plata brindaron otro parte médico que dio cuenta del estado gravísimo en el que se encuentra la mujer de 37 años baleada en La Loma. “Ya no va a volver a caminar porque tiene la médula destrozada; va a estar de por vida con tratamientos kinesiológicos”, expresaron.

Al mismo tiempo, se dio a conocer que la efectivo Arce sigue asistida por un sistema de respiración artificial: “aún no puede respirar por sí misma, solo con la ayuda de la máquina”. "Esto nos parte el alma, lo sentimos porque es nuestra hermana, pero no tenemos que bajar los brazos en nuestras cadenas de oración, no tenemos que perder la fe", explicó.

En ese marco, sus compañeros, jefes, familiares y allegados ya realizaron una misa en la Catedral el pasado 8 de junio y, días después, protagonizaron un abrazo simbólico en el centro de salud donde permanece internada.

Al mismo tiempo otra fuente adelantó que se espera poder concretar el traslado de Arce al Instituto Fleming en Capital Federal para poder realizar estudios de alta complejidad que permitan determinar si la mujer podrá volver a caminar.

Cabe recordar que, por el hecho, se detuvieron a dos delincuentes. Uno, de 34 años y que gozaba del beneficio de salidas transitorias luego de haber intentado matar a una persona, fue apresado el mismo día del ilícito, ya que en el tiroteo recibió dos disparos. En tanto su cómplice, de 19 años, fue apresado por los detectives de la DDI en un galpón de 521 entre 158 y 159, el pasado viernes. Sobre ambos pesan los delitos de "robo agravado en grado de tentativa" y "homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa".