¿Qué fue lo que ocurrió con el Doble Crimen de Gorina?

Marcelo Peña, abogado de la madre del médico asesinado y de uno de sus hijos, visitó la redacción de este diario para dar cuenta del caso y la investigación judicial

En otra presentación del nuevo producto comunicacional del diario Hoy y la Red 92 se trató de echar un poco de luz sobre el famoso Doble Crimen de Gorina, por el cual Guillermo Luna y su esposa, Laura Favre, fueron hallados acribillados dentro de un vehículo el 22 de agosto de 2016. Los imputados, Sergio Maydana y su mujer, la expolicía Flavia Rodríguez quienes eran amigos de las víctimas, estuvieron prófugos más de 70 días hasta que fueron capturados por efectivos de la DDI en una pensión de la localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires.

Para analizar el caso y la investigación judicial, visitó nuestra redacción Marcelo Peña, abogado de la madre del médico asesinado y de uno de sus hijos.

—¿En qué estado se encuentra la causa?

—Hoy se encuentra con un pedido de prórroga que realizó el Ministerio Público, dado que a la fiscal no le dio el plazo para concluir con la investigación. A raíz de eso, se pidieron medidas probatorias y luego se elevará a juicio.

—¿Está conforme con lo que se está haciendo?

—En principio sí, porque ha sido muy expeditiva la cuestión forense. Es importante que eso haya sucedido. En menos de tres meses, tuvimos los resultados de todos los estudios. Hubo un excelente trabajo de pericias por parte de la Policía Científica.

—¿Hay pruebas claves que determinan quiénes fueron los asesinos?

—A mi entender, las pruebas son más que contundentes. Para mí, hay certeza de que al menos los detenidos fueron coautores del hecho.

—¿Cuáles son los indicios?

—Hay una multiplicidad de pruebas periciales que son más que contundentes. Incluso estuvieron prófugos, y eso se paga. Si lo hacés, es porque tenés mucho que esconder. Nosotros esperábamos que se presentaran y declararan ser inocentes, pero ellos se escondieron del accionar investigativo. Nos llamaba poderosamente la atención por qué no comparecían. La imputada jamás dio su versión de los hechos.

—Una vez que los encontraron, se comentó que la imputada estaría embarazada…

—El tema del embarazo puede que tenga que ver con obtener algún beneficio como una prisión domiciliaria. Hasta el momento no sabemos si está o no embarazada, creemos que no. Si le dan beneficios vamos a estar cerca porque son personas con peligro de fuga.

Ellos dijeron que no tienen nada que ver y acusaron a otra persona. Empezaron a desvincularse con la teoría del sicario, diciendo que en el momento en que ocurrió el hecho se encontraban dentro de la camioneta, pero que una persona de apodo Simpson los habría matado. Sin embargo, no es así el modus operandi de los asesinos asalariados. Incluso hubo una pelea entre ellos adentro del auto, lo cual está demostrado por las marcas que quedaron en los cuerpos.

—¿Qué carátula tiene la causa?

—Hablan de un doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero nosotros no estamos de acuerdo con lo que hoy se está discutiendo. Buscamos que se les dé prisión perpetua, porque actuaron con alevosía y de forma premeditada, puesto que los engañaron llevándolos al lugar donde los terminaron asesinando.

—¿Estás convencido de que fueron a matarlos?

—Ellos previamente armaron todo para dar muerte a Luna, con la finalidad de que no hubiera más inconvenientes de índole financiera. Quizá, no esperaban a la mujer. Se analizaron todos los llamados y mensajes y se notó que existía una bronca previa.