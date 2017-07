“Que se haga justicia y esto no quede impune”

Así lo pidió la madre del quintero asesinado en Abasto, tras prestar declaración indagatoria. Por el hecho, ocurrido en abril, hay dos sujetos imputados, uno de ellos detenido

La madre de José Luis Báez (32), el quintero asesinado el 24 de abril de este año en una vivienda de calle 513 y 200 de Abasto, declaró ante instructores que subrogan en la Fiscalía nº 4 sobre lo que sucedió aquel trágico día, a la vez que reclamó justicia por la muerte de su hijo.

“Estaba sentada en mi cama mirando el noticiero cuando sentí voces afuera. Entonces le dije a mi hija mirá qué están haciendo los chicos, porque tenemos a otra gente trabajando en la quinta. Al ver que ella no me contestaba, me levanté y salí al pasillo. Ahí me encontré con el malviviente, que me dijo: Vieja de mier..., esto es un asalto. Me tiré al piso y le pedí, por favor, que no me hiciera nada”, recordó Hilda, con lágrimas en los ojos, tras salir de la indagatoria.

En este marco, la mujer señaló: “Me gritó ¡dame tu celular! ¿Dónde está la plata? Yo le dije que no tenía. Le di un poco de dinero pero no se conformó con eso. En ese momento, dos ladrones entraron con mi hija a pedirle el celular, y a uno de esos le entregué mi cartera”.

En su declaración, continuó: “Salí hasta un metro y medio de la puerta y les dije a los malvivientes: No le hagan nada a mi hijo, ya se llevaron todo lo que querían. Él se quiso defender pero le dispararon, quedaron como doce cartuchos en la puerta. Supuestamente había otros esperando en la camioneta, a diez metros de ahí”. Al respecto, Hilda relató que los delincuentes se fueron y ella salió a pedir ayuda, pero José Luis yacía muerto. “Quiero que se haga justicia y que esto no quede impune. Me sacaron un brazo. Mi hijo era todo para mí”, enfatizó la mujer, quien se presentó a la indagatoria junto a su abogado, Marcelo Botindari.

Por el caso está detenido Juan Manuel Pousada y también se encuentra imputado Axel Moreno, a quien días atrás la Cámara de Apelaciones confirmó la negativa de eximición de prisión.

Según las fuentes, seis asaltantes llegaron a la quinta en una camioneta Duster con armas de fuego. Allí golpearon salvajemente a los presentes, los amenazaron exigiéndoles dinero en efectivo y se llevaron alrededor de 60.000 pesos en total.