Reclamaron justicia por el verdulero asesinado en plaza Matheu













Familiares, amigos y vecinos de Eloy Quispe, el joven empleado asesinado por delincuentes en una verdulería de Plaza Matheu hace casi dos semanas, realizaron este mediodía un corte sobre Avenida 7 entre 55 y 59 mano a Plaza Rocha, para visibilizar el pedido de justicia luego del fatal desenlace.

John, hermano de la víctima, contó en diálogo con la Red92: "Reclamamos justicia para él, murió hace más de dos semanas porque lo mataron en un asalto y no sabemos nada todavía". En ese sentido, advirtió que había cámaras de seguridad pero aún no identificaron a los delincuentes: "en los videos registrados no se ven los rostros, los testigos dicen que bajaron de un auto gris o blanco y después de entrar al local salieron corriendo".